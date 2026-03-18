盟友拒護航荷莫茲！川普嗆收拾完伊朗「讓不配合國家自己負責」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普再度針對中東局勢強硬發聲。他於自家社群平台Truth Social發文表示，若「徹底解決」伊朗這個「恐怖主義政權」，並讓依賴該國的其他國家自行承擔後果，或許能迫使部分「反應遲鈍的盟友」迅速行動。外界解讀，川普此番言論顯示其對盟友遲未支援美方行動已相當不滿。

川普火氣升高 點名盟友「不作為」

川普在貼文中直言，美國並不需要或依賴部分盟友，反而質疑若讓這些國家自行面對局勢，是否會促使他們更積極參與。這番發言被認為是針對近期多國拒絕或猶豫加入美國主導的軍事行動而來，語氣明顯強硬。

共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也透露，他與川普討論盟友不願協助維持荷莫茲海峽航運安全時，「從未見過川普如此憤怒」，並警告此舉恐對美歐關係造成「廣泛且深遠」的衝擊。

荷莫茲海峽危機 牽動全球能源

自美國與以色列2月底對伊朗發動攻擊後，伊朗隨即關閉荷莫茲海峽，導致全球能源供應緊張。該海峽為全球約五分之一石油運輸要道，其封鎖已引發油價飆升與國際關注。

川普積極推動組成國際聯盟，盼共同維護航道安全，但包括德國、日本、澳洲與南韓等傳統盟友多持保留態度，使美方壓力倍增。

▲油輪在荷莫茲海峽附近的波斯灣航行。（圖／路透）

歐日法態度分歧 聯盟出現裂痕

面對美方要求，日本首相高市早苗表態，將依據日本法律行事，「能做的就做，不能做的就是不能做」，顯示出參與軍事行動的高度限制。

法國總統馬克宏則更明確表示，法國「絕不參與」任何解除封鎖的軍事行動，強調並非衝突當事方，與川普先前說法形成落差。歐洲多國傾向在局勢降溫後，再考慮建立不由美國主導的護航機制。

中東國家觀望 國際合作仍待成形

另一方面，阿拉伯聯合大公國則釋出較開放態度，表示若國際社會形成合作機制，願意參與維護海上安全，但強調應避免局勢進一步升高。