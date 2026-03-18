　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

盟友拒護航荷莫茲海峽！川普嗆收拾完伊朗「不配合國家自己負責」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普再度針對中東局勢強硬發聲。他於自家社群平台Truth Social發文表示，若「徹底解決」伊朗這個「恐怖主義政權」，並讓依賴該國的其他國家自行承擔後果，或許能迫使部分「反應遲鈍的盟友」迅速行動。外界解讀，川普此番言論顯示其對盟友遲未支援美方行動已相當不滿。

川普火氣升高　點名盟友「不作為」

川普在貼文中直言，美國並不需要或依賴部分盟友，反而質疑若讓這些國家自行面對局勢，是否會促使他們更積極參與。這番發言被認為是針對近期多國拒絕或猶豫加入美國主導的軍事行動而來，語氣明顯強硬。

共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也透露，他與川普討論盟友不願協助維持荷莫茲海峽航運安全時，「從未見過川普如此憤怒」，並警告此舉恐對美歐關係造成「廣泛且深遠」的衝擊。

荷莫茲海峽危機　牽動全球能源

自美國與以色列2月底對伊朗發動攻擊後，伊朗隨即關閉荷莫茲海峽，導致全球能源供應緊張。該海峽為全球約五分之一石油運輸要道，其封鎖已引發油價飆升與國際關注。

川普積極推動組成國際聯盟，盼共同維護航道安全，但包括德國、日本、澳洲與南韓等傳統盟友多持保留態度，使美方壓力倍增。

▲▼油輪在荷莫茲海峽附近的波斯灣航行。（圖／路透）

▲油輪在荷莫茲海峽附近的波斯灣航行。（圖／路透）

歐日法態度分歧　聯盟出現裂痕

面對美方要求，日本首相高市早苗表態，將依據日本法律行事，「能做的就做，不能做的就是不能做」，顯示出參與軍事行動的高度限制。

法國總統馬克宏則更明確表示，法國「絕不參與」任何解除封鎖的軍事行動，強調並非衝突當事方，與川普先前說法形成落差。歐洲多國傾向在局勢降溫後，再考慮建立不由美國主導的護航機制。

中東國家觀望　國際合作仍待成形

另一方面，阿拉伯聯合大公國則釋出較開放態度，表示若國際社會形成合作機制，願意參與維護海上安全，但強調應避免局勢進一步升高。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打
90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期
不滿被列「中國台灣」　我國出招反制！韓：已掌握立場
不只掌摑3律師！悍女起底...靈堂前打生母、踹姨母、侵佔弟賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

盟友拒護航荷莫茲！川普嗆收拾完伊朗「讓不配合國家自己負責」

每天數14小時！她花70天數到107萬　打破金氏世界紀錄

不滿被列「中國台灣」　我國出招反制！韓外交部回應：已掌握立場

NHK資安大出包！3.3萬人「個資看光光」　竟是外包商致命手滑

川普醞釀史上最危險任務！深入伊朗奪核燃料　比獵殺賓拉登更恐怖

心碎！美5歲男童墜亡　17樓窗台留下「沾滿巧克力」小手印

美懸賞3.2億找人！　以色列官員宣布：空襲擊斃「伊朗情報部長」

高市早苗畫紅線！將回應川普護航要求「不能做的就是不能做」

美稱摧毀戰力「為何伊朗還在射彈？」　專家揭消耗戰略

開戰後首例！伊朗宣布「處決以色列間諜」　控外洩敏感情報

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

盟友拒護航荷莫茲！川普嗆收拾完伊朗「讓不配合國家自己負責」

每天數14小時！她花70天數到107萬　打破金氏世界紀錄

不滿被列「中國台灣」　我國出招反制！韓外交部回應：已掌握立場

NHK資安大出包！3.3萬人「個資看光光」　竟是外包商致命手滑

川普醞釀史上最危險任務！深入伊朗奪核燃料　比獵殺賓拉登更恐怖

心碎！美5歲男童墜亡　17樓窗台留下「沾滿巧克力」小手印

美懸賞3.2億找人！　以色列官員宣布：空襲擊斃「伊朗情報部長」

高市早苗畫紅線！將回應川普護航要求「不能做的就是不能做」

美稱摧毀戰力「為何伊朗還在射彈？」　專家揭消耗戰略

開戰後首例！伊朗宣布「處決以色列間諜」　控外洩敏感情報

《沙丘：第三部》確定年底回歸　「甜茶新造型現身」首波預告曝光

唐禹哲陪兒參加活動「遭家長偷拍爆料」　罕動怒：你在想什麼？

艾莉絲不捨「小S當街痛哭」　悲揭喪親痛：我能完全理解

桃園離奇死亡車禍　路邊女「2秒衝車道」遭撞飛趴地…出院後猝世

盟友拒護航荷莫茲！川普嗆收拾完伊朗「讓不配合國家自己負責」

每天數14小時！她花70天數到107萬　打破金氏世界紀錄

古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打

「全新BMW i3正式發表」台灣暖身準備導入！續航900公里比油車更會跑

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」宣布熄燈　老顧客不捨

高中生「喉嚨痛爆1週」！醫驚見致命危機：有人插管才撿回一命

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

國際熱門新聞

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

裸祭踩踏再添1死　已2死1傷

入境系統標註惹怒台灣　韓外交部回應了

出國玩注意！每週這天機票最便宜

川普：我們不需要任何人幫助

中華隊也有份　WBC冠、亞軍獎金曝光

紐時：深入伊朗奪核燃料　比獵殺賓拉登更恐怖

色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

伊朗管控荷莫茲海峽　「選擇性放行」友好國家

美稱摧毀戰力　為何伊朗還在射彈？

即／美軍多枚「2267公斤鑽地彈」轟炸伊朗

WBC扳倒美國奪冠　委內瑞拉全國放假1天慶祝

國安首長被擊斃！伊朗警告川普「等著收驚喜」

更多熱門

相關新聞

川普與賴清德都在跨越憲政紅線　大肆行政擴權

川普與賴清德都在跨越憲政紅線　大肆行政擴權

當代民主政治正面臨一場全球性的制度危機。從華盛頓到台北，行政權的擴張正在侵蝕三權分立的憲政根基。川普與賴清德儘管身處不同政治體制，卻展現出驚人的相似性：他們都為了權力極大化而挑戰憲法界線，以政治動員對抗制度制衡，將個人或政黨利益置於憲政秩序之上。這種跨越憲法紅線的行徑，已對民主制度的合憲運作構成嚴重威脅。

紐時：深入伊朗奪核燃料　比獵殺賓拉登更恐怖

紐時：深入伊朗奪核燃料　比獵殺賓拉登更恐怖

以色列官員宣布：空襲擊斃「伊朗情報部長」

以色列官員宣布：空襲擊斃「伊朗情報部長」

回應川普要求　高市早苗畫紅線

回應川普要求　高市早苗畫紅線

美稱摧毀戰力　為何伊朗還在射彈？

美稱摧毀戰力　為何伊朗還在射彈？

關鍵字：

川普中東局勢伊朗荷莫茲海峽國際聯盟

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

方志友23歲帶球嫁　與楊銘威11年婚姻「完整時間軸」

方志友淚訴11年婚姻壓力！

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

吳淡如：這7種人最難變有錢

WBC最終排名出爐　台灣較上屆進步

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

LINE訂閱制本週有望上線

即／南港建案爆工安意外！　工人「19F墜B5」軀幹斷裂慘死

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

更多

最夯影音

更多
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面