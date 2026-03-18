砂石車與機車擦撞奪人命！　台南中華東路陸橋發生死亡車禍一人慘死

記者林東良／台南報導

台南市東區中華東路陸橋於三月十八日下午發生一起驚悚的死亡車禍，台南市警一分局交通組長劉智豪指出，本案發生於下午三時五十分許，一名砂石車駕駛由東向西行駛上中華東路陸橋時，與同向行駛的南六十九歲吳姓男騎士發生擦撞，由於吳男人車倒地當場傷重不治身亡。

台南市東區中華東路陸橋發生砂石車與機車擦撞意外，導致一名男騎士不幸當場身亡。（圖／民眾提供，下同）



警方表示，事故發生後，第一分局立即派員趕赴現場進行勘查，並對砂石車駕駛進行酒精測試，結果酒測值為零，排除酒駕可能。由於案發時間正值下午車流量增加時段，一分局隨即調派警力加強現場交通管制並疏導往來車流，以維持用路順暢。至於詳細的事故原因與肇事責任歸屬，目前仍由警方進一步調查釐清中。



第一分局特別提醒，大型車輛因車體高大，駕駛座存在多處視線死角，大車駕駛應落實安全檢查，並善用行車視野輔助系統，隨時觀察車輛四周的人、車動態，確保行車安全。



交通組長劉智豪同時呼籲，其他用路人如機車騎士與行人，在道路上行駛時應盡量遠離大型車輛，避免進入其視線死角或內輪差範圍，以確保自身生命財產安全。警方將持續針對易發生事故路段加強巡邏與宣導，期盼建立更安全的交通環境。