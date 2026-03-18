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集集鎮4月起分兩階段普發600元　元旦前設籍者估9882人受惠

▲集集鎮將針對鎮民普發現金600元。（圖／集集鎮公所提供，下同）

▲集集鎮將針對鎮民普發現金600元。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助鎮民因應去年丹娜絲風災與國際關稅帶來的挑戰，集集鎮公所與鎮民代表會在去年底共同通過「南投縣集集鎮因應民生重大事件關懷鎮民慰助金發放自治條例」，運用歲計賸餘及砂石清淤收入，將於4月11日針對114年12月31日（含）前設籍者，普發每人600元現金。

鎮公所表示，本次預估約9882位鎮民將受惠，並特別規劃多元領取管道：第一階段，去年已透過農會、郵局領取重陽敬老禮金的長輩們（不含未提供轉帳帳戶者），公所會直接勾稽資料，於4月7日匯入既有帳戶，當天在家就能自動收到600元，無需親自出門。

▲溫暖陪伴，集集鎮普發600元與鎮民共享。（圖／集集鎮公所提供）

第二階段是實體現金領取，該所將在4月11日星期六上午9時至下午4時，於全鎮設置11個發放所（各里一處），鎮民只要攜帶通知單、身分證、印章等，按公告地點前往現場，即可輕鬆領取；若錯過當天，亦可以於4月13日至4月24日的工作日上班時間，到鎮公所補領。

鎮長吳大村表示，繼去年9月推出「集集LongStay-移居集集（籍）送好禮專案活動」深受好評後，「公所從啟動規劃以來，已完成制度設計、預算編列及人力整備，我們會用心確保4月11日起，每位鎮民朋友都能順利收到這600元慰助金；金額雖然不多，但這是最直接、最有感的方式，陪伴大家減輕生活壓力。」

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