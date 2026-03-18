國立金門高中繁星放榜37人上榜　4人挺進醫學、牙醫二階

▲國立金門高中繁星推薦放榜37人上榜，4人挺進醫學、牙醫二階。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

115學年度大學「繁星推薦」今（18）日上午9時公告錄取結果，國立金門高中共有37名學生錄取理想校系，另有4人通過醫學與牙醫學系第一階段篩選，整體表現亮眼。

本次繁星推薦第1至第7類學群錄取名單與第8類學群（醫學、牙醫）第一階段篩選結果同步公布。金門高中共有65名學生參與撕榜，最終37人順利錄取，另有4人分別通過高雄醫學大學牙醫學系、國立陽明交通大學醫學系、輔仁大學醫學系及臺北醫學大學牙醫學系第一階段，將進入第二階段。

校方表示，今年錄取學生中，進入公立大學者達16人，整體升學表現穩健成長。錄取校系涵蓋理工、醫學、法律、管理、人文與設計等多元領域，顯示學生適性發展與興趣導向的成果逐步展現。

校長鄭青青對錄取的學生表達恭喜之意，並指出，金門高中今年在醫學及牙醫領域有4位學生通過第一階段，此外，在台大、政大、成大等指標性大學也都有學生錄取，顯示整體成績有較以往進步；家長會長歐陽儀雄則表示，今年錄取人數較往年成長，對學生的表現深感肯定，除祝賀已錄取者外，也勉勵仍準備後續升學管道的學生持續努力，朝理想校系邁進。