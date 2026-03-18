不滿被列「中國台灣」　我國出招反制！韓外交部回應：已掌握立場

▲南韓外交部長趙顯。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

南韓電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」引發爭議持續延燒，外交部今（18）日正式對韓方下達期限，要求須在3月31日前回應並更正標示，否則不排除採取進一步對等反制措施。對此，南韓外交部回應，已充分認知並留意台灣立場，將與相關部會持續協商處理。

入境卡標註爭議延燒 外交部多次交涉未果

外交部指出，南韓自2025年上線電子入境卡系統以來，在「出發地」及「下一目的地」欄位持續以「CHINA（TAIWAN）」稱呼台灣，涉及國家主權與尊嚴問題。我方已透過駐韓代表處多次提出嚴正交涉，要求韓方儘速修正，但至今仍未獲具體回應，相關作法也引發台灣社會與民意代表高度關切。

我方啟動反制 外僑居留證改稱「南韓」

為展現對等原則，外交部宣布自2026年3月1日起，已將外僑居留證中原標示的「韓國」名稱調整為「南韓」，作為具體反制措施。外交部強調，此舉是經跨部會協調後的決定，亦被視為台韓互動中較為罕見的「名稱對等」回應。

此外，外交部也明確表示，已要求韓方於3月31日前回覆，若未獲正面回應，未來不排除在「台灣電子入國登錄表」中，針對南韓名稱採取進一步對等作為，以展現維護國家尊嚴的立場。

韓方回應：已掌握台灣立場 將持續協商

對於台灣方面的反制措施與最後通牒，南韓外交部在記者會中表示，相關部門已「充分認知並留意」台灣立場，未來將在綜合考量各種因素下，與相關部會持續協商此一問題。同時強調，南韓政府一貫立場是持續推動與台灣之間的「非官方實質合作」。

韓媒也指出，此類標示並非新議題，韓方過去曾表示將在既有立場下審慎處理，短期內是否調整仍有待觀察。相較之下，美國、歐洲及日本等多數國家，在入境或簽證系統中多直接標示為「Taiwan」。

台韓交流密切 名稱爭議考驗雙邊互信

外交部強調，台韓在經貿、文化與觀光等領域往來密切，雙方關係長期友好，但此次標示爭議已引發國內輿論不滿，政府亦接獲不少民眾反映。外交部呼籲韓方秉持相互尊重與對等原則，正視台灣訴求，儘速完成更正，以維護雙邊關係穩定發展。