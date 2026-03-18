馬英九切割挨諷「金光閃閃」　蕭旭岑：心要感恩否則會活的痛苦

▲前總統馬英九與時任基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會近日大動作發布人事異動，前執行長蕭旭岑、前員工王光慈於2月底閃電離職，聲明當中還強調，未來兩人的言行均不代表基金會及馬英九本人立場，後續出現「路線分歧」、「馬英九前重量級親信」回歸內鬥等各種揣測。主持人王淺秋今（18日）於晚間廣播節目「飛碟晚餐」開場時就語帶諷刺稱，所有人都在影射「某個人金光閃閃、刀光劍影！」蕭旭岑則說，有很多版本跟故事都天馬行空，「我都不會也不該回應。」他強調，不管最後因為什麼原因離開，心中就是要充滿感恩，否則會一直活在痛苦跟悔恨裡。

馬英九基金會16日發聲明，強硬切割長期心腹蕭旭岑與王光慈，聲明兩人行為已不代表馬英九。大動作切割後傳聞眾說紛紜，據悉，起因為馬英九在內部調查的過程中發覺帳務與職務安排有些問題，且「原基金會」派系成員讓其感覺避重就輕，馬英九便請回一位「前重量級親信」回基金會處理，並協助改革，最後也由馬英九下令做出人事調整，而這次人事案，因是基金會內部派系角力的後果。

蕭旭岑今日晚間接受專訪時表示，既然已經離開馬英九基金會，一切竟以馬辦的說明跟聲明為主，尊重他們全部處理，11月後任職副主席工作繁重，自己本來就希望免除職務，離開馬是自然的事情。他強調，「馬對我恩重如山，我永遠感念、支持他，雖然離開，但對於兩岸和平、九二共識會繼續做，既然我都離開了，已經不是成員了，我完全尊重馬基金會的說明跟聲明。」

蕭旭岑說，很遺憾有很多版本跟故事都是天馬行空，因此自己都不會也不該回應，身為曾經的資深政治記者，可以理解很多媒體跟同業有編輯台壓力，但很多版本自相矛盾跟誇大，應該善加查證，以免有些不相關的人員被捲入，希望大家對這件議題要查證。

蕭旭岑強調，這件事很簡單，因為本來就要在國民黨當副主席後就要離開基金會了，「相關事情我沒資格也沒權力過問，我還是要強調，馬對我的栽培一輩子不會忘記，未來有任何人攻擊、污衊馬，三中或其他追殺，任何擔任過馬部署的人，都為站出來為馬辯護，這是毋庸置疑的。」

