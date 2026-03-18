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罵《鏡週刊》垃圾被求償100萬黃國昌免賠　法官：善意評論非謾罵

▲▼民眾黨新北市長參選人黃國昌17日召開「高齡友善城市三支柱」政見記者會，新北市長期照護發展協會張婉玲理事長、新北市中和區市議員參選人陳怡君、新北市汐止萬里金山區市議員候選人陳語倢連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃國昌批《鏡週刊》是「垃圾媒體」等語，遭提告求償100萬元，台北地院18日判黃國昌免賠。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨主席黃國昌2024年認為《鏡週刊》報導時任黨主席柯文哲所涉京華城等案，內容斷章取義、惡意扭曲，3度公開批《鏡週刊》是「垃圾媒體」、「垃圾報導」與「垃圾週刊」等語，經營《鏡週刊》的精鏡傳媒公司告黃求償100萬元，台北地院審結，認定黃非單純謾罵、仍屬對可受公評之事善意評論，判黃免賠，可上訴。

判決理由指出，黃國昌本案發言，是評論《鏡週刊》8篇關於柯文哲涉及京華城等案的報導，屬於主觀的意見表達，而媒體報導公眾人物涉及刑案、輿論廣泛討論話題，應容許社會大眾公評與監督，而這8篇報導確實存在，內容自屬可受公評之事。

法官認為，《鏡週刊》本件8篇報導，包括以「獨家」之名，揭露檢方當時偵辦中的內容，具體提及證據內容，但《鏡週刊》事後以聲明方式，否認其中1篇報導提及柯文哲違背職務收賄700萬元，黃國昌據此批評《鏡週刊》以片面資訊引導輿論、違背第四權義務，評論並非毫無依據。

▲▼柯文哲聲請評鑑林俊言，鄭深元，柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

其次，我國設有偵查不公開相關規定，媒體報導的消息來源從何取得，也受讀者關注與討論，黃國昌質疑《鏡週刊》新聞素材來源不明、可能涉及違反偵查不公開規定，看法非全然無所本，不能僅憑檢方宣稱沒洩露偵查秘密的調查結果，就認定黃故意抹黑。

至於黃國昌本件以「垃圾」等語評論，固然負面、嚴厲，令人不愉快，仍屬提出質疑、批判、不滿或期待大眾關注的主觀價值判斷與意見，非以惡意破壞名譽、商譽為唯一目的，不構成單純謾罵，仍屬對可受公評之事善意評論，精鏡傳媒指稱曾有人罵黃國昌「垃圾」、就被判罰8000元，法官認為兩者案情不同、不得一概而論。

本案源於柯文哲因涉京華城等案，2024年8月30日被檢方搜索約談、進而聲押禁見，《鏡週刊》隔天（31日）以「獨家」之名，報導柯文哲夫妻帳戶有700萬元來源不明資金，事後發布聲明，否認報導提及「柯文哲違背職務收受賄賂700萬元」。

黃國昌同年9月3日在個人臉書粉專PO文，針對上述報導，批「無恥的鏡週刊、敢潑糞不敢當」、「垃圾媒體鏡週刊」、「在抹黑報導翻車後，突然改口狡辯，除了丟盡第四權的臉，儼然就在承認自己就是賴清德政府鷹犬北檢的打手！」等語。

同年10月8日，民眾黨立院黨團開記者會，黃國昌被問及《鏡週刊》報導柯文哲「對1500始終閃爍其詞，是心虛嗎？」黃立馬回應「這一種綠營跟北檢的打手所寫的垃圾報導，沒什麼評論的必要」。

同年12月10日民眾黨舉辦防災士中隊成軍記者會後，黃國昌被詢問對於《鏡週刊》持續報導柯文哲涉及京華城案的看法，他表示「不好意思喔，我真的沒有時間待在這邊回覆那個莫名其妙的週刊所寫的任何東西」、「如果所謂重要的問題是回答這種垃圾週刊的問題，對不起，我真的沒有這個時間」等語。

精鏡傳媒公司主張黃國昌本件3次言論，故意侵害商譽與名譽，足以貶抑精鏡傳媒與《鏡週刊》的社會評價，提告要求黃國昌賠償100萬元，並在個人臉書粉專刊登精鏡傳媒本件勝訴判決主文10天。

黃國昌反駁指出，他認為《鏡週刊》本案報導罔顧第四權應善盡的社會責任，透過斷章取義、惡意扭曲方式，協助執政黨整肅政敵、嚴重破壞我國民主法治，他依照個人價值判斷，對於可受公評之事提出批判、適當評論，縱然不留餘地或稍嫌尖酸刻薄，仍應受言論自由保障。

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