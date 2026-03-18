新北狼舅進家中侵犯外甥女「還給錢」　父求償1000萬元竟遭駁回

▲新北一名舅舅對外甥女伸出狼爪。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者曾羿翔／綜合報導



新北一名男子阿明（化名）先前因侵害外甥女小美（化名）案件，刑事部分已被判刑4年6月確定。小美父親事後提起民事訴訟，請求1000萬元精神賠償。不過法院審理後認為，雖然父親確實承受壓力與痛苦，但不符合「身分法益重大受侵害」的法律標準，最終判決駁回。

利用親屬關係進入住處 發生不當行為

判決指出，阿明是小美的親舅舅，雙方為親屬關係。2023年間，阿明兩度進入小美位於土城的住處，並發生侵犯不當行為，事後竟給付3000元。刑事部分已認定相關犯行成立，並已判刑定讞。

父親得知女兒遭遇 求償千萬元

小美在偵查及審理時表示，當時曾明確表達不願意，但對方仍持續施壓侵犯。她指出，過程中曾試圖拒絕與掙脫，但因力量差距無法抗拒。小美父親察覺異狀後進一步了解，才得知整起事件，認為該事件已嚴重影響家庭關係，因此向法院提起民事求償。

法院認痛苦屬情感反應 未達法律標準

不過法院指出，民法雖保障親屬間的身分關係，但需達到「情節重大」且關係遭實質破壞的程度。法官認為，父親的痛苦主要來自對女兒遭遇的關心與不捨，尚不足以構成法律上的身分法益侵害。

女兒已成年 父女關係未被剝奪

法院也提到，小美案發時已成年，父親並無法律上的監護義務。雖然事件造成影響，但父女關係本身並未被剝奪或中斷，因此不符精神損害賠償要件。

判決駁回請求 父親須負擔訴訟費用

綜合各項事證，法院認定父親請求無理由，判決駁回其訴訟與假執行聲請，並須負擔相關訴訟費用。



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