土雞城變賭場！　新化警深夜攻堅32人一網成擒

▲新化警分局破獲山區土雞城掩護賭場，逮捕32人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

打著土雞城名號，夜深卻變地下賭場，台南市警新化分局偵查隊接獲情資，掌握山上區一處餐飲場所疑似暗中經營賭博據點，經長期蒐證後報請法院核發搜索票，於17日深夜展開攻堅行動，當場查獲32人，展現警方掃蕩不法的強勢作為。



警方指出，當晚由偵查隊長率12名員警執行查緝，鎖定時機突入現場，當場逮捕黃姓負責人及把風人員，並查獲在場賭客共32人，現場查扣賭具、抽頭金及監視設備等證物，全案依刑法賭博罪及社會秩序維護法移送法辦。



警方調查，該場所表面經營餐飲，實際上於深夜轉為賭博據點，藉由正常客人進出作為掩護，並設置把風與監視設備，甚至豢養多隻土狗提高警戒，企圖規避查緝。整體運作相當隱密，也讓警方蒐證與攻堅難度大幅提升。



為成功破案，員警長時間埋伏監控，精準掌握人員出入時機，再一舉進場查緝，過程中除確保蒐證完整，也兼顧現場安全，勤務相當繁重。警方強調，此次行動除瓦解隱身山區的賭博據點，也有效遏止賭博歪風蔓延。



警方呼籲，賭博行為不僅觸法，也易衍生治安問題，民眾切勿心存僥倖，以身試法。未來將持續強化查緝作為，淨化社會治安。有些地方，白天是生意，夜晚卻變了樣。但再怎麼遮掩，總有被掀開的一天——當燈一亮，真相就藏不住了。