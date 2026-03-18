台南看守所辦「人生逆轉勝」講座　劉銘用故事陪收容人重啟人生

▲台南看守所舉辦「人生逆轉勝」講座，邀請劉銘分享生命故事。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為深化收容人生命教育與品格培養，台南看守所18日邀請知名生命教育講師劉銘舉辦「人生逆轉勝」專題演講，透過真實生命故事，陪伴收容人反思過去、重新出發。現場約200名收容人參與，氣氛專注而深刻。

此次活動結合閱讀與寫作，由中興大學中華價值鏈管理學社捐贈100本劉銘勵志書籍，並規劃心得寫作比賽，透過「聽、讀、寫」三層引導，幫助收容人梳理思緒、重整人生方向；活動亦獲長築實業股份有限公司支持，讓整體推動更具規模與溫度。

劉銘在演講中坦言，人生難免跌倒，但關鍵在於是否願意面對錯誤、承擔責任。他以自身經歷為例，強調「失敗不是終點，而是轉機的起點」，並以幽默方式分享人生低谷中的轉念與突破，讓不少收容人點頭認同。他笑稱，這趟走進看守所，是一場別具意義的「入監福行」。

演講內容也觸及情緒管理、人際關係與自我重建。他鼓勵收容人：「你可以為過去負責，但不用被它定義一輩子。」這句話在現場引起共鳴，有人露出久違笑容，也有人低頭沉思。

在後續心得寫作中，不少收容人寫下轉變。有的人坦言過去總將責任推給他人，如今開始學會面對；也有人寫下，即使失去自由，卻重新找回改變的勇氣。文字或許樸實，但情緒真實，像在灰燼裡長出新的火光。

主辦單位表示，希望透過這類貼近人心的活動，讓收容人不只是被管理，而是有機會真正改變想法與態度。這場講座，不只是一次演講，更像一場直面內心的對話——當人願意回頭看清自己，未來才有可能走得更遠。