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國安案件起訴量暴增　學者籲修法設置「機密資訊安全官」

▲▼司法國安程序專業化研討會。（圖／讀者提供）

▲最高檢舉辦「司法國安程序專業化研討會」，呼籲修法規範國安案件偵審程序。（圖／讀者提供）

記者劉昌松／台北報導

有鑑於近年來危害國安及洩密案件遽增，司法偵審程序中的機密內容安全性、律師閱卷及裁判書是否公開等問題一一浮現，最高檢察署與經濟刑法學會、檢察官協會18日舉辦「司法國安程序專業化研討會」，吸引上百人到場參與，學界呼籲修法仿效美國設立「機密資訊安全官」，排除未經安全查核的律師閱卷，避免國家機密可能在偵審程序中外洩的疑慮。

檢察總掌邢泰釗在研討會一開始就提到，近三年來國安案件大量增加，一方面是檢方開始主導積極偵辦，另一方面是原本就存在的犯罪黑數，開始被翻查出來。邢泰釗表示，由於國安洩密案件的日益增加，在司法審判程序上出現了大量問題，如何開放閱卷，如何公開裁判書，現行程序規定都嚴重不足，已出現迫切的需求，當前面對國安嚴峻情勢，必須盡快解決。

台大法律林鈺雄教授也公開批評，國安案件判決公開與否毫無標準，有的判決是錯誤見解卻公開，正確見解卻不公開，導致實務界甚至抄錯判決。林鈺雄教授也提到，德國在機密資訊的閱卷上有完整的規範，可以限制閱卷的時間、地點、方式，嚴格情況只能進去看，任何重製物皆不可帶出來，甚至可以指定經過安全查核的「安全律師」才能閱卷。

陽明交大教授金孟華詳細介紹了美國的「機密資訊程序法」，提到美國在司法程序中會設立「機密資訊安全官」，協助法院處理安全程序，美國對於律師和訴訟參加人員都有嚴格的安全查核，機密證據如何閱卷也有清楚規範，可以採取摘要或承認的方式，他認為美國明確的規定可以提供台灣借鏡，引發全場實務界法官檢察官的高度興趣。

北檢檢察官林達批評，近年台灣雖然在國安實體法上有修法進展，但程序法卻宛如荒蕪的沙漠，機密證據的閱卷淪為「全有」或「全無」的爭論。林達引用美國機密資訊程序法的規範，建議盡速建立卷證的安全分級，對於閱卷的時間、地點、內容和方式，都應該明確的分級管理。林達認為，今年就應該趕快推動修法，最快速有效的方式，就是直接在《國家安全法》第19條的「國安專庭條款」，增加這些程序的原則性條款，授權司法院和法務部制定具體的規範和指引。

北院法官許凱傑也指出，台灣在國安判決書是否要公開，要如何遮掩，還有對於律師閱卷的限制，實務上沒有規範，所以每個個案做法都不一樣，這也導致了許多爭論和訴訟的困難。許凱傑引介了日本在2014年新立的「特定秘密保護法」，詳細解說了日本為了因應護衛艦洩密，所做出的具體修法努力，許法官認為美國、德國和日本的做法，都亟需參考引進台灣。

林鈺雄教授強調，安全查核非常重要，這不只是司法程序的問題而已，現在潛艦、無人機，許多都外包，在歐美國家都早已建立公私部門的安全查核程序， 對所有接觸機密資訊的人進行安全查核，林鈺雄呼籲台灣要趕快做，如何進行機密資料管制和安全查核，是整個政府各部門都要來推動的。

今天的研討會，是國內首度聚焦於國安審理程序，引介美國和德國的程序制度，吸引上百人到場，包括台北地檢署王俊力檢察長、金門高分檢毛有增檢察長、基隆地檢署陳佳秀檢察長都全程聆聽，現場討論熱烈。邢泰釗最後總結表示，國安司法程序的制度化和修法，已有迫切的需要，他會將今天資料彙整，提供法務部和相關機關參考推動。

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