NHK資安大出包！3.3萬人「個資看光光」　竟是外包商致命手滑

圖文／鏡週刊

日本放送協會（NHK）於今（18日）表示，放送中心發生了嚴重的電子郵件誤傳事件。這起意外導致高達3萬2,940名系統註冊者的電子郵件地址外洩，且受害者不僅限於內部員工，更包含大量外部合作廠商。這項嚴重的個資漏洞讓原本應該隱密的通訊錄，瞬間變成「公開的祕密」，引發日本社會對這家國家級媒體資安管理能力的強烈質疑

發生了什麼事？3.3萬人信箱怎麼會被「互相觀賞」？

根據NHK公布的調查細節，這起外洩事件的嚴重程度令人咋舌。這3萬多封郵件是以每100 人為一組的形式發送，然而寄件者並未使用「密件抄送」功能，導致同一組內的收件人可以完全看到其他人的電子郵件地址。

統計顯示，受影響的人數規模極大，其中還包含了8,553個屬於外部合作業者的商務郵件地址。雖然目前尚未傳出個資遭到非法利用或二次傷害的通報，但大批民眾與廠商的隱私也悄悄暴露於風險之中。

又是外包商出問題？

而這起災難性錯誤的起因，竟然源於一次平凡的系統維護作業。報導指出，17日晚間，一名負責系統維護的外包商人員在處理作業申請確認信時，原本只需發送給特定的對象，卻在選擇收件人清單時不慎「全選」，將信件一次性發送給了系統內所有的註冊使用者。這種在一般職場也被視為低級錯誤的行為，發生在重視資安與嚴謹性的日本國家廣播中心，無疑讓 NHK 的專業形象毀於一旦，也再度引發日本輿論對於「外包商管理」漏洞的激烈辯論。

會有更嚴重的損害嗎？NHK緊急致歉並承諾嚴加防範

面對排山倒海的譴責，NHK官方在聲明中表現出極低的姿態，表示對於造成大眾與合作夥伴的巨大困擾感到萬分抱歉，並承諾將會採取徹底的預防措施，確保類似的低級錯誤不再發生。

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