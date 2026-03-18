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西螺大橋封橋維修　大甲媽、白沙屯媽遶境採「人車分道」

▲大甲媽祖繞境通過西螺大橋今年將採人車分流。（圖／ETtoday資料照）

▲大甲媽祖遶境通過西螺大橋今年將採人車分流。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖將於4月17日深夜起駕，展開為期九天八夜的遶境盛事，西螺大橋南下或北上回鑾行經要道，自去年底開始封橋進行大規模修繕工程，不過，西螺大橋自去年底開始封橋進行大規模修繕工程，地方一度傳出今年遶境恐怕得被迫改道，廟方昨天（17日）與彰化警方決定，將採人車分道進行。

橫跨彰化、雲林兩縣的西螺大橋，全長近兩千公尺，不僅是串聯濁水溪兩岸的重要交通動脈，更是大甲媽遶境的指標性地標。每年信徒跟隨媽祖腳步踏上這座紅橋，場面莊嚴又熱鬧，成為無數信眾心中最深刻的記憶。

▲大甲媽祖繞境通過西螺大橋今年將採人車分流。（圖／ETtoday資料照）

然而彰化縣政府去年底公告，西螺大橋從12月1日起實施全日全橋封閉，展開鋼構補強、伸縮縫更新及橋面塗裝整新等工程，預計要封到2027年1月，讓外界一度憂心今年恐看不到「紅橋人流」的經典畫面。

但昨日大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤特地前往彰化縣警局拜會，與局長陳世煌等幹部討論交通疏導與治安維護事宜，經過積極協調後，今年遶境將採「人車分道」方式應變，也就是媽祖鑾轎與徒步信眾仍然行走西螺大橋，維持傳統路線與信仰儀式，而進香車輛則改道行駛溪州大橋，兼顧安全與傳承。

至於白沙屯媽祖進香活動，雖然路線不固定，但只要行經西螺大橋，同樣會比照人車分道模式辦理。警方強調，將全力協助維護行車順暢與活動秩序。

▲大甲媽祖繞境通過西螺大橋今年將採人車分流。（圖／ETtoday資料照）

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