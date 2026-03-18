明起連3天高溫略降　北東降雨機率增加

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天至周六鋒面及東北季風影響，北台灣轉涼，北部及東半部降雨機率增加，尤其周五宜花山區要留意較大雨勢。下周日鋒面遠離，各地溫度回升，回到晴到多雲天氣。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部轉濕涼，溫度略降，桃園以北、東半部地區及竹苗山區不定時有短暫陣雨，午後中南部山區也有零星雨，其他地區多雲到晴。溫度方面，明天中部以北、東半部低溫18至19度，白天北部及東北部高溫23至24度，花東25至26度，中南部28至30度。

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林定宜指出，周五至周六東北季風影響，北部及東北部偏涼，其他地區早晚亦涼，北部、東半部及恆春有不定時局部短暫雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨，其中，周五鋒面位於東北部近海，宜花山區有局部較大雨勢機率。

他表示，下周日東北季風減弱，氣溫回升，僅基隆北海岸、東半部及恆春有雨，午後南部山區也有零星短暫陣雨。下周一至周三環境為東南風至南風，天氣穩定，東南部及恆春有零星短暫陣雨，午後花蓮、宜蘭地區及大台北山區有零星短暫陣雨。下周五預計有另一波鋒面及東北季風增強，北部及東北部又會轉涼。

他也說，東北季風影響，今晚至明天桃園、苗栗至雲林、澎湖及馬祖要留意強陣風。另外，明天清晨金門、馬祖及北部地區有局部霧或低雲；明天整天東南部、綠島、蘭嶼及恆春有長浪，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）