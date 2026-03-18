最強助選員報到！蔡宗豪登記日喜迎愛女　笑喊：真的太會選時間

▲蔡宗豪於登記日喜迎愛女誕生，母女均安。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員蔡宗豪18日前往國民黨黨部辦理連任黨內登記，卻在出門前夕迎來人生最溫馨的「突發狀況」——妻子羊水突然破裂，女兒提前數週報到母女平安，也讓原本緊湊的政治行程瞬間轉為迎接新生命的感動時刻。

蔡宗豪表示，當時正準備出發前往登記，卻接獲妻子破水消息，突如其來的變化讓他一度腦袋空白、手忙腳亂，立刻護送妻子趕往醫院。所幸在醫護團隊協助下，母女均安，讓他從驚慌轉為滿滿喜悅，笑說：「女兒真的太會選時間了！」

蔡宗豪透露，原先妻子預產期在4月下旬，沒想到女兒選在登記日提前報到，讓這一天變得格外特別。守在產房外的他，心情既緊張又期待，直到聽見女兒洪亮的哭聲，才真正放下心來。他形容，這份突如其來的喜悅，就像是一股最溫暖的力量，成為選戰路上最強的應援。

蔡宗豪也感性提到，長期投入服務台南鄉親，難免忽略家庭，妻子始終默默支持。看著她歷經生產過程的辛苦，內心滿是不捨與感謝，直言未來會更努力扮演好丈夫與父親的角色，成為家庭最堅實的後盾。

「這是我這輩子最難忘的一天。」蔡宗豪說，原本規劃好的登記行程，變成先衝醫院再趕赴黨部，也讓他對育兒與家庭政策有更深體會。他強調，未來推動「友善托育」與減輕年輕家庭負擔，不再只是政策口號，而是身為父親最真切的承諾。

最後，蔡宗豪感謝醫護團隊的專業協助與外界祝福，表示在短暫沉浸喜悅後，將迅速回到崗位，帶著這份「新手爸爸」的力量，繼續投入市政與服務市民。