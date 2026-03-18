【廣編】台灣第一領航世界！【極限返航】無人機燈光大秀震撼登場

▲主持人黃豪平與外星人洛基互動。

圖、文／索尼影業提供

由索尼影業發行的年度科幻動作鉅片【極限返航】正式於2026年3月18日在台灣大銀幕鉅獻。為慶祝這場震撼宇宙的拯救世界任務啟動，官方特別於3月17日晚上8點半在台北大稻埕碼頭，盛大舉辦「洛基全球燈光秀巡演」。台灣不僅是這場全球巡迴的第一站，更透過500架由國外空運來台的無人機，在夜空中編織出長達15分鐘的光影盛事。

本次燈光秀由曾打造金氏世界紀錄最龐大無人機秀的好萊塢團隊Heads in the Sky（HITS）親自操刀。創辦人凱文普林斯（Kevin Prince）更親自抵台指揮，將台北作為故事軸線的起點，後續將與柏林、多倫多進行同日接力連線，象徵電影中「聖母號」太空船的星際航程，最終洛基將降落於紐約首映會。表演視覺以男主角萊倫格雷斯的外星夥伴「洛基」為核心，在星空中呈現太空船編隊與角色形象，令觀眾彷彿置身浩瀚宇宙。除了壯觀的空中藝術，活動現場也設置了「洛基」互動裝置。該裝置重現預告片中經典橋段，讓民眾能與洛基即時對話，且洛基會同步模仿民眾的揮手或跳舞動作，展現跨越星球的動人友誼。

【極限返航】改編自同名科幻小說，由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）與桑德拉惠勒（Sandra Hüller）主演。本片集結【蜘蛛人：新宇宙】導演菲爾洛德與克里斯多福米勒，以及【絕地救援】編劇德魯戈達德等頂尖團隊。故事描述一名科學老師在陌生太空船醒來後，必須運用科學創意，與意料之外的外星訪客攜手合作，化解導致太陽衰亡的人類滅絕危機。