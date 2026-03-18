LINE全新行事曆功能上線！Android用戶搶先體驗

▲LINE推出全新行事曆功能。（圖／LINE提供）



記者楊庭蒝／綜合報導

LINE今（18）日宣布，在通訊軟體聊天室內推出全新「LINE行事曆」功能，讓用戶可直接從對話建立行程、跨群組管理安排，並透過提醒通知掌握時間。此功能支援LINE26.3.0（含）以上版本，目前Android用戶更新後已可搶先體驗，iOS版本則預計近期開放。

據LINE官方公告，過去不少用戶仰賴其他行事曆App或紙本記事本規劃行程，但由於聊天訊息與行程管理分離，往往得反覆切換視窗、翻找對話確認細節，使用上較為繁瑣。此次推出的「LINE行事曆」，便是以通訊情境為核心設計，除了可建立個人行程，也能在一對一或群組聊天室中建立共用行事曆，讓所有參與成員即時掌握出席狀況，提升協作效率。

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LINE指出，新功能主打快速建立行程、跨群組整合管理與自動提醒通知3大特色。用戶在聊天室中看到日期文字時，可直接點擊超連結建立行程，也可長按訊息後選擇「行事曆」功能，將對話內容直接轉為安排，省去來回查找訊息的麻煩。

此外，與現有的「活動」功能相比，「LINE行事曆」可整合不同聊天室與群組中建立的所有行程，讓用戶能一站式掌握各項安排，不必再逐一切換群組確認。建立行程時，也可同步設定提醒通知，系統將透過已認證的官方帳號發送提醒給預定參加成員，協助參與者準時出席，也讓發起人管理更加便利。

LINE並透露，預計於2026年7月推出獨立的LINE行事曆App，進一步擴充更多進階功能，並與LINE聊天室內的行事曆服務同步，讓用戶可依不同使用情境靈活切換，打造更完整的時間管理體驗。

