盜賣6.5公斤安毒　「最貪調查官」徐宿良一審重判25年

▲桃調查局航基站前機動組長徐宿良盜賣毒品案，一審遭重判25年，圖為徐宿良夫妻出庭應訊後步出法院資料照。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

調查局航業調查處基隆站於2019年搞丟6.5公斤查扣安非他命案，桃園地檢署指揮調查局北機站偵辦，意外追出調查官徐宿良涉嫌盜賣扣案毒品因而獲利1.68億貪瀆案，一度被稱「史上最貪調查官」，桃園地院審理逾5年，今（18）日下午依貪污治罪將徐宿良重判25年、褫奪公權5年；徐妻李翠萍洗錢罪判處3年6月、共犯張益祥22年，本案還可上訴。

調查局於2020年驚爆搞丟查扣6點5公斤毒郵包安非他命，北機組經過4月清查，懷疑航基站前機動組長徐宿良可能涉充當內鬼與毒梟掛鉤，利用職務長期將毒品交付販毒集團盜賣，再從中牟取暴利；桃園地檢署指控徐不法所得逾3.6億元，認為徐有出境基礎與逃亡風險，多次向法院申請延押，桃園地院於2022年10月26日以100萬元諭令交保，並限制住居、出境，2人須配戴電子腳鐐。

桃園地院今天下午宣判，徐宿良涉貪汙等罪判處有期徒刑25年、褫奪公權5年，李翠萍依洗錢罪判處3年6月、張益祥依毒品等罪判處22年、褫奪公權5年、蕭男依毒品等罪判處18年、褫奪公權4年，其餘夏男等人則判處12年至2年2月不等，本案仍可上訴。