搶命分秒必爭！南消二大強化IV訓練　攜手新樓醫院提升救護戰力

▲台南市消防局第二大隊辦理進階救護技術訓練，強化到院前救護能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

搶救生命，從來不是進醫院才開始，台南市消防局第二大隊日前舉辦進階救護技術強化訓練，聚焦低血壓休克與低血糖患者的即時處置，透過靜脈注射（IV）輸液訓練，全面提升到院前救護品質，讓救護車不只是運送，而是移動中的急救室。

此次訓練特別攜手麻豆新樓醫院，邀請急診室護理長彭淑娟及護理部督導王郁心擔任指導教官，將第一線臨床經驗帶進消防體系。面對救護現場空間狹窄、車輛晃動等高難度環境，兩位專家以實務案例深入講解，協助新進同仁建立正確判斷與操作能力。

訓練內容從基礎到進階全面涵蓋，包括快速辨識低血壓休克徵象與低血糖意識變化、建立靜脈通道並給予適當輸液，以及在不穩定環境中提升注射成功率的技巧。說得直接一點，這些都是「搶時間」的技術，慢一秒，結果可能完全不同。

黃偉哲市長表示，到院前急救是守護生命的第一道防線，透過與專業醫療團隊合作訓練，能讓消防同仁具備更即時、更精準的救護能力，是對市民最實質的保障。

消防局長楊宗林也指出，現代救護不應只是「把人送到醫院」，而是要在過程中就開始搶救，尤其低血壓與低血糖患者若能及早輸液，有助降低後續併發症風險。這次跨域合作，正是讓學術與實務無縫接軌的重要一步。

第二大隊長王騰毅則強調，對新進同仁而言，臨床經驗的傳承至關重要，透過專業指導與反覆實作，才能在真正的救護現場穩住手、做對事。



救護車的警笛聲，聽起來急，但真正急的是每一秒流逝的生命。當技術越成熟，判斷越精準，這場與時間的賽跑，才有機會多贏一次。