不只掌摑3律師！悍女起底...靈堂前打生母、踹姨母、侵佔弟賣地價金

▲林姓女子在台中地院掌摑律師公會理事長，引發騷動。（圖／CTWANT）

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因掌摑律師公會理事長惡名遠播的林姓女子，被肉搜出過去惡行，她不只毆打、恐嚇三名女律師，還在外婆葬禮上踹姨母、與生母互毆，林女因為逕行領取與胞弟共同持有土地的信託基金，拒絕返還，姊弟對簿公堂，敗訴後遷怒幫弟弟打贏官司的女律師，竟無理施暴，目前這起爭產案件正由台中高分院法官審理中。

對多位律師施暴的林女（46歲）是雲林人，目前無業，獨居台中；家人透露，她因為由外公、外婆撫養長大，與再婚的母親感情不睦，2021年6月間，只因為外婆下葬地點與家族成員口角，竟在靈堂前與生母互毆，並拽著姨母的頭髮猛踹，兩代三女互告，林女被判罰鍰五萬元確定，阿姨與媽媽則被判拘役30日，但這個「驚世女兒」從此與家族成員決裂。

除了毆打母親，林女與弟弟爭產，對簿公堂，同樣「驚心動魄」。2018年，林女與弟弟將共同持分的土地，設定共同擔保最高限額抵押權新臺幣1,000萬元給林女，並於2020年8月間簽訂信託契約，弟弟是委託人兼受益人，林女是受託人，兩人土地為信託財產。

2020年，該筆土地出售，買家將應該給姊弟兩人的價金分別各934萬9,025元提存，林女竟逕行全部領取，並拒絕返還屬於弟弟的部份，雙方為此興訟，弟弟一審勝訴，也因此，林女遷怒弟弟委任的女律師，接連施暴，引起律師公會的「嚴重關切」

針對昨天林女突然掌摑律師公會理事長吳中和之暴行，台中地院的解釋是，在場男性法警礙於性別，不敢趨前壓制林女、僅團團包圍，才讓她乘虛而入；有法院基層員工透露，當時林女與眾多律師對罵，在場男法警打內線請求「女法警支援」，但院內並無備勤的女性法警。

律師公會強調，林女脫序行徑一再在法院裡發生，竟仍未引起法院重視，不但事前無預警措施，事發竟也找不到女警，任由暴力事件一再發生，事後再表明「譴責暴力」「將強化維安教育」，司法公信力蕩然無存。

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