Lady M杜拜巧克力　9吋蛋糕原價3000「代購轉賣2萬元」！網罵翻

▲Lady M本月新品「杜拜巧克力千層蛋糕」引發台灣民眾搶購。（圖／翻攝自Lady M臉書）。



記者施怡妏／綜合報導

台灣近來掀起一股「杜拜巧克力」甜點風潮，Lady M推出「杜拜巧克力千層蛋糕」引發瘋搶，原價300元的蛋糕更被炒作到1500元。不僅如此，原價3000元的9吋蛋糕，有代購業者售價2萬元，而且還留言透露「已售出」，遭到大批網友砲轟，「兩萬是有附杜拜來回的機票嗎？」「原來現在杜拜巧克力可以當沖」。

9吋杜拜巧克力蛋糕 原價3000喊價2萬元

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有網友在Threads發文，PO出蛋糕訂單，買到杜拜巧克力千層蛋糕9吋，原價3000元，售價20000元，「本人在一開賣，就親自在官網訂購的，有興趣有預算再問」。貼文PO出兩小時後，原PO留言「已售出」。

貼文超過129萬網友瀏覽，一票人傻眼直呼「這比美國親飛代購還坑」、「請問2萬是有包含杜拜王子餵我吃嗎？」「兩萬直接飛香港帶回來還有剩哦」、「明明可以直接搶錢，卻還是貼心的送了蛋糕」、「吃飽太閒才花兩萬買蛋糕」、「飛澳門買，含機票來回都不用那麼貴，還不用排隊」、「本人將休學，並且全職代購杜拜巧克力蛋糕」、「新股票：杜拜巧克力蛋糕代購」、「兩萬我會選擇出國，誰要吃這個」。

許多網友質疑，「這是在自導自演，還是認真的？他在留言寫已售出，我想說認真嗎？」「賣不掉自己吃，不叫售出」、「要不要對話紀錄跟付款紀錄貼出來」、「也太快找台階給自己下了吧」。

Lady M推出的限時限量「杜拜巧克力千層蛋糕」，不但引發瘋搶，還發生推擠、受傷，網上代排、代購與轉售貼文不斷，一片原價300元的蛋糕更被炒作到1500元。Lady M後來緊急祭出每人2片限購令，原訂到4月底的活動也提前至3月31日結束。