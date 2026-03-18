美施壓護航遭冷處理！　陸學者：荷姆茲危機燒出盟友「焦慮症」

▲美國總統川普（Donald Trump）施壓，導致美盟友質疑華府決策。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

持續近3周的美以伊衝突，因西方油輪通行荷姆茲海峽受阻而持續發酵，外溢效應已轉化為多國的實際壓力。儘管美國不斷施壓盟友協助重啟航運，但各國反應冷淡，刻意與美方保持距離。大陸外交學院國際關係研究所教授李海東分析指出，這一局面反映出盟友對美國決策與戰略能力的質疑正全面加深，對自身安全狀況的「焦慮症」日益凸顯。

《環球時報》報導，大陸外交學院國際關係研究所教授李海東認為，當前盟友焦慮的核心已從過去擔心「被牽連」轉向憂慮「被拋棄」，或是在戰略對抗中「被消耗」。這種轉變源於美國領導力基礎的鬆動，以及對盟友態度的結構性惡化。

長期以來，美國全球領導力建立在強大實力與安全承諾之上。然而，過去20多年間，美國在伊拉克與阿富汗的戰略挫折顯示其頹勢。在當前美以伊衝突中，美國倉促從歐亞地區抽調軍事資源馳援中東，暴露出其軍力調配「拆東補西」的窘迫現實。

此外，美國國內民粹主義抬頭，政界頻現將盟友視為負擔、甚至輕侮其主權的言論，促使盟友重新審視依賴美國的傳統思路。加拿大呼籲中等強國建構新秩序，德、法積極推進「歐洲戰略自主」，各國防務政策呈現鮮明的「國家化」轉向，美國領導力的合法性正持續流失。

李海東分析，美國對盟友戰略的盤補性與隨意性，侵蝕了戰略信任。結盟本為獲得保障，但當前美國不僅加徵關稅，更以科技武器化為手段，強迫盟友關鍵產業向美轉移，實則是將盟友視為可任意索取的對象，美方作為「秩序破壞者」的形象正逐步確立。

同時，美國對外戰略的巨大擺盪加劇了信任赤字。從「亞太再平衡」、「印太戰略」到如今聚焦西半球的新戰略，每次轉向皆是遭遇挫折後的被動調整。如今美國重拾民粹主義，試圖解構以聯盟為支柱的全球主義框架，這種「釜底抽薪」之舉令長期依附霸權庇護的盟友措手不及，迫使各國探尋在美國之外實現安全保障的路徑。

美國對待盟友的歷史充滿背叛。從美國獨立初期損害法國利益，到冷戰後多次拋棄干預地區的盟友，美國始終將盟友作為服務其地緣博弈與維繫霸權的「棋子」。這種內在矛盾導致同盟體系危機不斷，盟友被當作犧牲品的記錄持續增加。

在當前美以伊衝突中，盟友對聯合護航呼籲的普遍冷漠，正是源於對美國既往政策悲劇性的清醒認知。美國前國務卿季辛格（Henry Kissinger）曾直言，「做美國的敵人是危險的，但是做美國的盟友是致命的。」這句話在今日依然震聾發聵。

李海東總結，在延宕的美以伊衝突中，盟友對美方的「安全保證」已難以信任。唯有加快戰略自主能力建設，贏得真正平等、自主的地位，各國方能緩解深層的安全焦慮。荷姆茲海峽的冷淡反應，或許正是全球安全秩序重大轉折的開端。