律師公會理事長遭甩巴掌！李怡貞曝「無法還手原因」：有點可悲

▲律師公會全國聯合會到司法院前，呼籲司法院注意律師人身安全。（圖／記者吳銘峯攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台中律師公會理事長吳中和，17日下午到台中地院旁聽一起傷害案件時，遭女當事人在法院內搧耳光，引發法界譁然。律師李怡貞就發文表示，心中除了憤怒，更多的是無奈，德高望重的理事長之所以只能摸摸臉頰，「我想大概是律師倫理，我們要當律師就必須要被這種無形的教條綁住，不能還手」。

理事長遭甩巴掌，李怡貞憤怒又無奈

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李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，看到理事長被甩巴掌，除了無比憤怒，她也感到無奈，或許在一般人的想像中，律師應該是戰鬥性格，所以這種狀況，不應該戰回去嗎？且旁邊有很多律師在，卻沒人敢過去教訓施暴者。

曝無法還手原因：有點可悲

看著理事長只能摸摸臉頰、調整眼鏡，李怡貞問，「什麼原因你們知道嗎？」她認為，大概是因為律師倫理，當律師就要被這種無形的教條綁住，無法還手，以維持律師的高尚職業素養與情操，否則會被懲戒。她有時無法認同在這樣的情境下，卻只能息事寧人，所以心中五味雜陳，又覺得有點可悲。

李怡貞最後也說，如果有人在法院上，敢以任何形式的甩她或甩她當事人巴掌，她絕對會還手，她會戰到底、捍衛到底，「我就真的不是一般的那種律師，要打一律都來打，要戰一律戰到底」。

司法院發布聲明

對於此次衝突事件，司法院發布四點聲明，暴力零容忍，捍衛司法尊嚴與人身安全；落實事前風險評估，強化動線隔離與維安；制定明確安全指引，提供安心訴訟環境；呼籲各界共同維護法治，理性化解對立。