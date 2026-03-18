台日文化交流盛事　嘉義配天宮展出天妃神睡魔燈籠

▲▼ 全台唯一「天妃神」降臨朴子！青森睡魔燈籠 3/21 起配天宮驚艷重現 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

錯過 2026 台灣燈會的震撼演出嗎？別遺憾！曾讓數萬人屏息、引起瘋狂拍到的日本青森睡魔燈籠「台日共鳴．天妃神」，即將在嘉義朴子華麗回歸。嘉義縣政府與文化總會、朴子配天宮攜手合作，成功爭取將這座結合日本傳統工藝與台灣媽祖信仰的藝術傑作移展，自 3 月 21 日起至 5 月 10 日，於配天宮停車場的特設「睡魔小屋」再次亮相。



這座備受矚目的燈籠，是由日本專業睡魔師跨海來台，以朴子媽祖、千里眼、順風耳及虎爺為主題量身打造。不僅保留了青森睡魔祭色彩濃郁、神韻威武的特質，更細膩刻畫出台灣民眾熟悉的信仰神祇。嘉義縣長翁章梁表示，這座燈飾在燈會「Team Taiwan大遊行」時曾造成轟動，為延續台日文化交流的感動，特別協調配天宮以最高效率搭建專屬空間，讓燈藝之美得以長久保存。



配天宮總幹事丁廣穎說明，為了保護精緻的燈籠本體，廟方特別在停車場重新搭建「睡魔小屋」，不僅能遮風避雨，更能營造出如日本祭典現場的沉浸式氛圍。展出時間橫跨清明連假與媽祖聖誕，歡迎鄉親前往朝聖。

【觀展資訊】

展出期間： 2026年3月21日（六）至5月10日（日）

開放時間： * 平日： 14:00 – 22:00

假日： 10:00 – 22:00

地點： 嘉義縣朴子配天宮停車場（睡魔小屋）

嘉義縣政府誠摯邀請全台民眾趁著春暖花開，來到朴子配天宮參拜祈福，並近距離感受這場結合東洋藝術與在地熱情的文化饗宴。更多活動詳情，請鎖定臉書粉絲專頁「財團法人嘉義縣朴子配天宮」。