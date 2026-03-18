中常委要求開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　鄭麗文：考紀不是黨主席一人意志

▲蕭敬嚴多次在綠營政論上諷刺國民黨政治人物。（圖／翻攝自YouTube／新台派上線）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨前發言人蕭敬嚴近日領表投入新北市議員黨內初選，慘遭藍委徐巧芯、葉元之猛烈砲轟他在去年大罷免期間對 黨內同志落井下石，頻上綠營政論節目搶曝光。國民黨5名中常委今（18日）在國民黨中常會提案，要求國民黨主席鄭麗文處理，不過國民黨文傳會主委尹乃菁會後轉述，鄭麗文認為，黨的考紀，不是黨主席一人的意志，考紀要回歸黨的機制來處理。

蕭敬嚴日前投入新北市議員黨內初選，慘遭徐巧芯等人圍剿，砲轟蕭去年大罷免期間落井下石，親藍粉專並曬出多段蕭嘲諷國民黨的影片，蕭後來雖道歉辯稱，「過去年輕，單純想讓黨更好，卻忽略過激言論傷害到黨內同志」，但徐巧芯仍不買單，繼續嗆「毫無誠意」。此外大量檢舉也湧入國民黨考紀會，身兼國民黨中常委的多名立委，邱鎮軍、羅明才、陳菁徽等人今下午於國民黨中常會連署提案，也要求國民黨處理蕭敬嚴。

尹乃菁於中常會後轉述，今天中常會有中常委針對蕭敬嚴的言行，希望國民黨中央做處理，而鄭麗文裁示，「黨的考紀，不是黨主席一人的意志，也不是黨中央來下指導棋，它必須回歸常態，回歸黨的機制來處理。」

尹乃菁說，不會因為有人批評鄭麗文，鄭麗文就下令處分，黨要回歸黨的制度，而不是因人設事，否則這樣的政黨沒辦法長治久安。所以，今天常委們的意見他們都聽到了，但考紀會不是黨主席個人意志的延伸或黨中央的橡皮圖章。她說，至於有中常委提醒，選舉期間必然會發生違反黨紀、黨章的事情，希望能盡速處理，就這一點也讓鄭麗文非常認同，因此提醒考紀會，在大選過程中的類似案子，考紀會要及時處理，避免不可挽回的後果。

尹乃菁還說，大家不要忘記，鄭麗文當初就是因為批評民進黨，民進黨台北市黨部才接到支持者投訴，要求將鄭麗文開除。鄭麗文痛心，怎麼民進黨當年取得政權後就變成一個剷除異己、不容許有任何批判聲音的一言堂政黨，而主動退出民進黨，所以今天鄭麗文不會把國民黨帶往那個方向去。