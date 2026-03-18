▲高雄市黨部副主委張平海張貼提名作業公告。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市黨部今（18）日公告，2026年高雄市議員選舉第一梯次提名將於23日至24日領表，24日至26日登記，共計12個選區。市黨部主委柯志恩表示，這次以穩定現任、全力拚過半席次為目標。

國民黨高雄市委員會正式公告高雄市議員選舉第一梯次提名登記有關事項，市黨部表示第一梯次提名將於下週辦理領表、登記相關作業，本梯次計12個選舉區。

市黨部說明，高雄市議員115年選舉第一梯次提名登記作業預計於3月23日至24日領表、3月24日至26日登記，每日上午10點至下午4點進行作業、逾時不候。

第一梯次共計12個選區，市黨部表示，經高雄市委員會會議通過、中央核定，其餘選區提名作業留待後續梯次辦理領表登記程序。針對這次議員選戰，主委柯志恩表示此次以穩定現任、全力拚過半席次為目標。

▲藍營高雄市議員下週啟動首波提名登記，柯志恩喊：拚過半席次。（圖／記者賴文萱翻攝）

國民黨高雄市黨部公告「第一梯次」提名選區及額度：

第1選舉區（桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區）2人

第2選舉區（茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區）1人

第3選舉區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）3人(含婦保1人）

第4選舉區（楠梓區、左營區）5人(含婦保1人）

第5選舉區（大社區、仁武區、鳥松區、大樹區）2人(含婦保1人）

第6選舉區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）2人(含婦保1人）

第7選舉區（三民區）3人(含婦保1人）

第9選舉區（鳳山區）4人(含婦保1人）

第11選舉區（大寮區、林園區）3人(含婦保1人）

第13選舉區（居住那瑪夏區、甲仙區、杉林區、內門區、旗山區、茄定區、湖內區、路竹區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、三民區之山地原住民）1人

第14選舉區（居住桃源區、六龜區、美濃區、阿蓮區、田寮區、岡山區、燕巢區、橋頭區、鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區之山地原住民）1人

第15選舉區（居住茂林區、大社區、大樹區、仁武區、鳥松區、鳳山區、大寮區、旗津區、苓雅區、前鎮區、小港區、林園區之山地原住民）1人