10刑具虐死員工「露營區慘賠700萬」惡老闆盼交保　法官狠打臉

▲南投中寮一間露營區2024年發生命案，老闆謝姓兇嫌認為已經賠償120萬，請求交保仍遭拒絕。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

南投縣一間露營區老闆謝男夥同3名員工對一名張姓員工私刑，用10多種刑具把人活活打死，一審判謝男14年6月，其餘3人11年6月至14年不等，全案仍於台中高分院審理中，謝男稱自己露營區已因此虧700萬「血本無歸」，又盡全力賠償死者家屬120萬，請求交保，但仍遭法官駁回。

2024年5月11日深夜，露營區謝姓老闆不明原因對張姓員工（47歲）不滿，於是找來徐姓（33歲）、許姓（40歲）、何姓（24歲）員工毆打張男，眾人先將張男帶到一處販賣物品的福利社，並將現場所有物品，包括掃把、塑膠椅、水管等10多種工具當成刑具，不斷毆打張男。

直到張男倒臥在地一動不動，眾人還以為張男「裝死」，用打火機燒酌死者下體、傷口抹鹽，驚覺「不對勁」後，嚇得連忙輪番替張男CPR，但已為時已晚，到了13日才由其中1人撥打119，謊稱有人摔倒請求救護，但警消到場，張男已明顯死亡。

南投地院審理時，謝、何、許、徐等4人均坦承犯行，法官發現謝男等4人在張男昏迷倒地後，仍持續以兇殘手段傷害，心態甚為殘忍，依傷害致死罪判謝姓老闆徒刑14年6月、何男14年、許男12年6月、徐男11年6月。

▲▼謝男等人一審被判11年6月至14年6月，二審近日在台中高分院審理。（圖／ETtoday資料照）



該案近期在台中高分院審理，謝男稱已經坦承大部分犯行，僅否認參與第三現場犯行，且本案已經交互詰問完畢，並無串證可能性，繼續羈押並不公平。

謝男稱，事發當下自己留在現場等候救護車，無理由認為有逃亡可能，且投資該露營區700萬已經血本無歸，仍傾力與死者家屬和解，賠償120萬元，經歷狀況已非良好，已經遭羈押1年9月，審理進入尾聲，請求交保。

台中高分院認為，原審判處謝男14年6月刑期非輕，謝男逃匿掩飾責任動機強烈，自有逃亡可能性，與死者家屬達成和解與是否羈押無涉，駁回聲請。