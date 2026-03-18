陸外交部再批賴清德「日殖較好」爭議：可恥背叛！嚴重褻瀆歷史

▲中國大陸外交部新發言人林劍 。（圖／翻攝 北京日報）

記者任以芳／綜合報導

針對賴清德日前稱日本殖民台灣是為推動「東亞共榮圈」之言論，大陸外交部發言人林劍今（18）日嚴厲指責此舉係對歷史的嚴重褻瀆與對民族的可恥背叛，暴露其「媚日賣台」本質。

中國外交部今18日舉行例行記者會，媒體問及，「今日賴清德出席活動時稱，『日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈』，這一言論引發島內強烈不滿，發言人對此有何評論？」

林劍表示，賴清德當局公然用侵略者的謊言美化日本侵略殖民台灣的統治，這是對歷史的嚴重褻瀆和對民族的可恥背叛。日本曾對中國台灣實施長達半個世紀的殖民統治，血腥鎮壓台灣同胞反抗，大肆掠奪各類資源，對台灣經濟、文化、民生等造成嚴重影響。這段刻骨銘心的血淚史不容遺忘、不容歪曲。

林劍指出，80多年前，台灣擺脫殖民統治的枷鎖，回到祖國懷抱，這是包括台灣同胞在內的全體中國人民浴血奮戰共同鑄就的偉大勝利。80多年後的今天，我們絕不允許任何員為殖民張目、為侵略翻案，有關言論再次暴露賴清德媚日賣台、謀「獨」挑釁的本質。

林劍強調，賴清德當局顛倒歷史黑白，粉飾殖民暴行，企圖以「台獨史觀」阻擋祖國統一大勢，只會自取滅亡。

今年是台灣總統直30周年，總統賴清德14日出席「台灣總統直選卅週年 民主韌性研討會」時提到，總統直選從來不是天上掉下來的，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本。日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈，還稱國民政府來台後，台灣也被視為反攻大陸的跳板，「尤其對待台灣人民比殖民台灣的日本還要差」。

對此，國民黨對此駁斥指出，中華民國自1912年建國以來，即為延續至今的國家體制，政府合法性來自憲政制度與人民授權的持續運作，而非直到總統直選才「確立合法性」。總統直選不是制憲公投、台獨公投，賴清德漠視、扭曲憲政制度，以意識型態改寫歷史。