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黃偉哲主持總工會授證典禮　勉幹部「任重道遠」挺勞工

▲台南市總工會第30屆幹部授證典禮登場，市長黃偉哲親自頒發證書。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市總工會第30屆幹部授證典禮登場，市長黃偉哲親自頒發證書。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市長黃偉哲18日主持台南市總工會第30屆幹部授證典禮，親自頒發當選證書予新任理事與監事，並致贈理事長「任重道遠」、監事會召集人「卓越幹練」匾額，期勉新團隊持續深耕服務，成為勞工最堅實的後盾。現場包括市議員林美燕、陳怡珍到場祝賀，氣氛隆重。

▲台南市總工會第30屆幹部授證典禮登場，市長黃偉哲親自頒發證書。（記者林東良翻攝，下同）

本屆幹部名單出爐，由楊振郎擔任理事長，副理事長為胡尚禮、陳銘泉、陳萬枝；常務理事包括林慶文、楊天來、蔡逸忠、薛烱楠、陳寬立、林煌淑等人，另有多名理事與監事共同組成新一屆團隊，承擔起服務勞工的重要責任。

台南市總工會成立於民國35年，至今已逾80年歷史，目前會員工會達132家，長期致力於勞工教育、公益服務及輔導基層工會運作，同時也與國內外工會交流，提升整體服務量能。說穿了，這個組織就像一座橋，連接政府與第一線勞工，撐住制度，也撐住生活。

▲台南市總工會第30屆幹部授證典禮登場，市長黃偉哲親自頒發證書。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市總工會是地方基層工會的重要龍頭，多年來協助市府推動政策、反映勞工心聲，角色關鍵。他也強調，「任重道遠」不只是匾額上的四個字，更是一份責任，期待新任幹部能持續團結工會力量，為勞工朋友爭取更多福利與保障。

▲台南市總工會第30屆幹部授證典禮登場，市長黃偉哲親自頒發證書。（記者林東良翻攝，下同）

新任理事長楊振郎則表示，能獲得團隊支持深感榮幸，未來將延續前輩努力，強化服務能量，並與市府攜手合作，持續為勞工權益發聲。他也感謝市府長期支持工會運作，讓勞工在制度與資源上有更穩定的依靠。

▲台南市總工會第30屆幹部授證典禮登場，市長黃偉哲親自頒發證書。（記者林東良翻攝，下同）

時代在變，產業在轉，但勞工的需求從來沒有變少。當結構越來越複雜，工會的角色就越不能退場。這一棒交到新團隊手中，是榮耀，也是壓力——但真正被期待的，從來不是口號，而是能不能把每一份託付，穩穩接住。

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黃偉哲總工會授證

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