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家有未滿12歲童可找外傭　就業安定費每月5000、4/13開放申請

▲▼育兒,嬰兒車,親子,帶小孩。（圖／記者季相儒攝）

▲政委陳時中表示，將放寬家庭聘請外傭規定，家有未滿12歲童可找外傭，就業安定費每月5000、4/13開放申請。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

為協助育兒家庭照顧小孩，行政院政務委員陳時中今（18日）表示，過去要「家中有3個6歲以下小孩」才可申請外籍幫傭，如今將放寬為「只要有1名12歲以下兒童」就有資格申請，但須繳納就業安定費新台幣5000元，4月13日開放申請。另外，特定族群對象的就安費將進一步降低為2000元。

陳時中說，以前既有的政策是3個6歲以下小孩才可以來申請外籍幫傭，但社會對這塊反應很多，認為門檻太高且大家的實質需求大很多。他說，現在少子化蠻嚴重，從上上個月的8723人到上個月的6523人，確實那個數目是減少非常的多，政府在這一方面當然是相對的積極，需要去想去滿足各方的需求。

陳時中說，那在少子化這一部分，其實在需求裡面大概分為幾個面向，大的面向來講，一個是經濟的需求，另一方面是怎麼樣多一些幫手。不管從「生、養、育」，那到住宅、到職場，都有各方面的一些相關的一些協助。

陳時中舉例，托育、育兒津貼5000到7000元，到公托補助7000、準公共化補助13000。在職場方面，勞動部也推出育嬰留停以日請等方案，效果非常好，看起來在性別平權上達到一個非常好的效果。

陳時中表示，今天外籍幫傭的政策調整，對於弱勢跟有一些特殊需求的家庭，雙薪家庭晚上有臨時需求，希望藉由外籍幫傭這邊能夠彌補、解決一部分的問題，並不是要取代既有相關的一些托育的政策，而是希望能夠相輔相成。外籍幫傭的政策，從「3個6歲以下」家庭可申請，放寬到「只要有1名12歲以下兒童」就有資格申請。

陳時中說，針對特殊狀況或弱勢家庭也可有條件放寬，包含家中1名未滿12歲身障、罕病、特教兒童；未滿6歲發展遲緩兒童或有早療需求，1名就可以請；1名未滿12歲加上單親或1位身障家長；2名未滿12歲兒童且其中1名未滿6歲；3名未滿12歲兒童等，不只都能申請，且就安費調降為2000元。

陳時中說，希望在社會的資源整體有限的時候，能力比較好的就多負擔一點；需要另外幫忙的，社會力量就進去多一點。希望這樣子能夠對不管是從家務來講，或是負擔勞參率也好，或是對於弱勢的幫助也好，都能夠達成需要的一個政策目標。

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