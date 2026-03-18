她男友在別的包廂...按摩師大膽猥褻女客　判1年半+賠償15萬

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名按摩師涉對女顧客強制猥褻，刑事判決確定後，受害人提起附帶民事求償。法院審酌被告侵害性自主情節及雙方經濟狀況，認定確有侵權行為，判決應賠償15萬元慰撫金，並自起訴翌日起按年息5%計算利息。可上訴。

判決書指出，何姓男子110年12月間在屏東某按摩會館擔任按摩師，當時原告與男友前往消費，雙方分別在獨立包廂接受服務。被告明知原告並未同意在按摩過程中進行非必要身體接觸，卻利用對方首次體驗及身處密閉空間，先指示伊除去全身衣物而僅餘貼身內褲、換上美容衣，再遊說伊將預定之指壓按摩服務改為全身油壓後，利用伊躺在按摩床上，難以逃脫之情境，違反伊意願，接續為下列犯行：

㈠請原告面朝下趴在按摩床上，先短暫按摩伊背部後，即將手伸進伊之內褲，撫摸伊之臀部；㈡請原告翻身面朝上躺臥在按摩床上，逕自將伊所著之美容衣解開，撫摸、搓揉伊之胸部及乳頭，以此方式來回撫摸伊之胸部2次；㈢於按摩原告下半身時，將手伸入伊之內褲撫摸下體，且重複兩次。

原告憤而提告，刑事部分被法院依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年6月；民事部分，何男雖於本案否認犯行，惟未提出足以推翻既有判決之證據，其抗辯不足採信，因此認定其應負侵權行為損害賠償責任。

至於賠償金額，法院表示，慰撫金之核定須綜合考量侵害情節、被害人精神損害程度，以及雙方身分、學經歷與經濟狀況等因素。本案原告原請求35萬元，法院審酌後認為，以15萬元作為精神損害賠償較為適當，超出部分則無理由。