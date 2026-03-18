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環台賽睽違15年重返花東　關山警超前部署護航國際賽事

▲關山警超前部署護航國際賽事。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山警超前部署護航國際賽事。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

年度國際自行車盛事「國際自由車環台公路大賽」今年賽事已於國際自由車總會登錄為2.1級賽事，為台灣唯一國際公路賽。今年共吸引來自全球34個國家、23支隊伍、193位菁英選手參賽，競技水準與國際能見度備受關注。其中，將於3月19日登場的最終站「幸福台9線站」，更是睽違15年再度回到花東縱谷賽道，成為本屆賽事最大亮點之一。

本次「幸福台9線站」全程153.71公里，起點設於台東縣鹿野鄉公所，終點為花蓮縣鯉魚潭遊客中心，路線沿台9線北上，串聯關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、吉安及壽豐等地，沿途涵蓋花東縱谷重要聚落與自然景觀。賽道規劃包含2處登山點及2處衝刺點，競賽節奏緊湊激烈，並透過國際轉播向全球展現台灣東部壯麗景致與人文風貌。

因應賽事規模龐大且路線橫跨多個鄉鎮，台東縣警察局交通警察隊與關山分局已提前啟動整體交通維安規劃。警方於賽前多次實地勘查賽道，全面盤點沿線交通環境，掌握車流特性與潛在壅塞節點，並針對重要路口、易壅塞路段及車流交會處，規劃分區分段交通疏導與管制勤務。

賽事當日，警方將於關鍵路口部署警力執行交通指揮與彈性管制，並配合主辦單位設置賽事時間預告看板，提醒用路人提前改道或配合現場交管措施。同時強化周邊道路巡邏與疏導作業，降低交通衝擊，確保賽事順利進行與用路人安全。

關山警察分局表示，本次賽事不僅是國際級體育競技舞台，更是台灣向世界展現東部風光與在地文化的重要契機。警方呼籲，賽事期間行經台9線相關路段時，請用路人務必配合現場員警指揮及交通管制措施，共同維護選手安全與道路秩序。

警方強調，透過縝密勤務規劃與超前部署，除確保選手於安全無虞的道路環境中完成賽事，也期盼讓來自世界各地的參賽者與觀眾，看見台灣東部良好的交通秩序與熱情友善的人文風貌，為花東縱谷留下精彩且深刻的國際印象。

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