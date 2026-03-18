東京食品展落幕　雲林良品接單破億元創佳績

▲張麗善率隊參展，攜手10家業者推廣雲林農產。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2026年東京國際食品展於3月13日落幕，台灣館雲林良品展區現場人潮絡繹不絕，雲林縣長張麗善帶領10家業者前往參展，國外買家詢問度高，接單逾一億元，展現豐碩成果。

參展商家有馥得力有限公司、保證責任雲林縣虎尾農產生物科技生產合作社、昇樺食品有限公司、瑞期食品有限公司、元進莊企業股份有限公司、斗南鎮農會糧食工廠第二廠、誠泰食品有限公司、保證責任雲林縣新湖合作農場、展鮮農產生技股份有限公司及雲林縣農會等。

縣長張麗善表示，雲林縣政府打造雲林良品在地品牌，選用雲林縣在地生產、加工之農產品，並須符合三章一Q標準，透過嚴格篩選機制把關強化產品品質，為了將雲林縣在地優質農產品推廣到海外，不僅參與東京食品展，其他國際性食品展也積極評估參與，在國際市場上結合國外通路及貿易商，積極透過各個管道將更多的雲林良品推到世界各地。

張麗善說，本次參展業者表示參展效益豐碩，現場來自日本、韓國、泰國、香港、中國大陸、美國、加拿大的業者紛紛表達對雲林產品的濃厚興趣，甚至有台灣業者赴日尋找交易夥伴，其中潛在客戶又以日本業者占多數，雲林良品接獲許多國外業者的詢問，並給予很好的回饋，雲林業者們將持續與國外買家洽談合作，相信一定會有更好的外銷成績。

雲林縣政府農業處表示，雲林縣為台灣的糧倉，農漁產品豐富多元，不僅內需供應，外銷更是早已與國外接軌，像是來自雲林蘿蔓及美生菜已長年外銷到日本等國，未來也希冀突破更多的品項讓雲林在地農產品為世界所看見。