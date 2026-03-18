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社會 社會焦點 保障人權

看夜景誤信導航陷沙灘慘刁車　太麻里警聯手拖吊助脫困

▲太麻里警迅速馳援助女子脫困。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲太麻里警迅速馳援助女子脫困。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局大武分局太麻里分駐所日前晚間接獲民眾報案，一名女子於太麻里鄉新香蘭一帶海岸秘境行車時，不慎將車輛駛入沙灘區域，導致輪胎深陷鬆軟沙地動彈不得，情況一度受困，亟需警方協助。

警方獲報後，立即派遣員警施為瀚趕赴現場處理。員警抵達後迅速掌握狀況，確認駕駛人意識清楚且未受傷，隨即展開後續協助。經了解，該名女子非當地居民，當晚依循導航系統前往海邊欣賞夜景，因對當地地形不熟，加上夜間視線不佳，誤判路況而駛入沙灘，導致車輛受困。

現場評估後，員警一方面安撫駕駛情緒，一方面立即聯繫附近拖吊業者支援。在警方與拖吊人員通力合作下，順利將受困車輛拖離沙地，化解可能進一步擴大的風險。女子對警方即時到場、耐心協助深表感謝，直言在陌生環境中能獲得即時援助，倍感安心。

台東縣警察局大武分局表示，警方將持續秉持為民服務精神，積極守護民眾生命與財產安全。同時也提醒民眾，前往海邊或偏遠地區時，應事先規劃行車路線，避免過度依賴導航系統，並隨時留意現場環境與道路狀況；如需進入沙地或崎嶇地形，建議選擇具備四輪傳動功能之車輛，以降低受困風險。

警方也呼籲，夜間行車務必提高警覺，確保視線與行車安全，如遇突發狀況，應立即撥打110報案專線求助，以利警方即時提供協助，確保安全無虞。

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