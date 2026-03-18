高雄內門佛祖大宴登場「3天150桌」　阿隆師手路菜搶先曝光

▲宴席菜單延續傳統辦桌規格，推出十道宴席料 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄內門素有「總舖師之鄉」美名，辦桌文化在地方流傳已久，無論是喜宴、廟會或重要節慶，總少不了一場熱熱鬧鬧的辦桌盛宴。今年春季，內門南海紫竹寺將舉辦「2026佛祖大宴」，以廟埕辦桌形式邀請民眾共襄盛舉，結合宗教祈福與傳統宴席料理，要讓民眾在廟口共享最具台灣人情味的宴席文化。

這場佛祖大宴將由內門總舖師阿隆師掌廚，活動預定於3月28日、3月29日及4月4日登場，每天限量50桌，3天合計席開150桌。屆時南海紫竹寺廟埕將搭設棚架與舞台，並安排燈光、主持人及歌手演出，打造熱鬧滾滾的廟埕辦桌氛圍，讓民眾在祈福之餘，也能感受內門在地辦桌文化的魅力。

▲內門南海紫竹寺舉辦「2026 佛祖大宴」，以廟埕辦桌形式邀請民眾共襄盛舉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲佛祖大宴由內門總舖師阿隆師掌廚，活動舉辧三日，每日限量50 桌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

阿隆師表示，內門長年以辦桌聞名，許多總舖師從地方喜宴、廟會到大型活動，都是以一桌一桌的手路菜傳承地方味道，「辦桌不只是料理，更是一種人情味與文化記憶。」他也希望透過佛祖大宴，讓更多人重新認識內門辦桌文化，也讓年輕世代看見台灣宴席料理的魅力。

主辦單位指出，這次宴席菜單延續傳統辦桌規格，共推出10道宴席料理，包括松露蝦醬金湯鮑魚盅、龍馬呈祥錦繡大拼盤、羅漢門珍饌海味肉羹、御皇清蒸龍虎獻瑞斑、紅蟳櫻花蝦鴻運油飯、高麗人蔘干貝御燉全雞、龍蝦起司金磚三明治、中華御膳帝王封肉、四季如意三層鮮果盤及甜蜜滿堂冰品盛宴，結合海鮮與經典辦桌料理，展現總舖師手路功夫。