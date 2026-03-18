大內清明防火超前部署！　南消攜手區公所「先發制火」守護公墓安全

▲台南市消防局第四大隊大內分隊與大內區公所辦理清明防火宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明將至，天乾物燥，一點火星就可能燒出大麻煩，台南市消防局第四大隊大內分隊18日攜手大內區公所，在轄內第一公墓啟動清明防火聯合宣導，不只延續發放水袋，更升級巡守機制，主打「先發制火」，提前把風險壓到最低。

活動現場除了提供民眾水袋使用，也由區公所主秘楊瑩文親自示範操作方式，教大家如何在祭拜後確實澆熄餘燼。公墓區內同步設置多處取水點與金紙集中區，讓民眾能將金紙統一交由專人處理，避免飛灰四散、引燃雜草。簡單講，就是把「可能出事的細節」一個一個先堵起來。

考量公墓地形崎嶇、道路狹窄，大型消防車不易進入，大內消防分隊也導入更靈活的應變策略，指導巡守隊使用農用噴霧機，騎乘機車機動巡邏。一旦發現初期火源，巡守人員可即時處置，搶在火勢擴大前撲滅，等於把傳統「等消防車來」的被動模式，改成主動出擊。

蔡國保大隊長提醒，近期降雨偏少，水資源更加珍貴，民眾應落實「除草不用火、不焚燒紙錢、不放鞭炮、不亂丟菸蒂、垃圾帶走」等原則，並確保人離火熄，避免留下隱患。

消防局長楊宗林也呼籲，慎終追遠的同時，更要兼顧公共安全與環境保護，減少焚燒行為、留意風勢變化，才能真正避免火災發生。

黃偉哲市長則強調，清明祭祖是重要傳統，但防火觀念不能鬆懈，呼籲市民共同遵守「四不一要」，減少火源風險，也減輕第一線消防人員負擔。



說到底，清明是思念的日子，不該變成災難的起點。火可以象徵心意，但一旦失控，就只剩遺憾。守住這條界線，才是真正對先人的敬重。