守護雲林偏鄉學童靈魂之窗　744盞護眼燈點亮學習路

▲公私協力打造長期追蹤機制，守護雲林偏鄉孩子視力健康。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府與國際扶輪3522地區台北市忠孝扶輪社攜手，今（18）日上午舉行「台西國中、小眼睛疾病治療近視矯正與預防計畫結業暨永續經營啟動記者會」，國際扶輪3522地區台北市忠孝扶輪社長蔡智杰捐贈台西國中、小學生LED檯燈744座，並由縣長張麗善回贈感謝狀。

今日活動於台西國中舉行，同時辦理學生視力檢查及配鏡義診活動，及宣告近視矯正永續照護模式，希望透過行動改善偏鄉醫療資源不足問題，為台西鄉學童打造更完善的視力健康照護環境。縣長張麗善表示，台西鄉共有7百多位學生，但當地缺乏眼科醫師及驗光設備，學童若有視力問題往往需前往較遠鄉鎮就醫，相當不便。



張麗善指出，此次國際扶輪3522地區台北市忠孝扶輪社運用國際扶輪全球獎助金推動「雲林縣台西鄉國中小學生眼睛疾病治療、近視矯正與預防計畫」，與台西文教基金會及文雄眼鏡合作，113學年度起至今將專業醫療資源帶進偏鄉校園，讓孩子在學校就能接受視力檢查與矯正配鏡服務，更給予衛教，連續3年來成效非常好。

▲醫療團隊進校園提供視力檢查與配鏡服務，減少偏鄉就醫不便。（圖／記者游瓊華翻攝）

感謝國際扶輪3522地區台北市忠孝扶輪社社長蔡智杰、台西文教基金會董事長謝清江、文雄眼鏡執行長張文雄所帶領的三大團隊，發揮愛心、耐心及同理心，感受偏鄉學童對於視力健康需求的迫切，守護孩子們的們靈魂之窗，讓孩子們學習無障礙。

忠孝扶輪社社長蔡智杰指出，本計畫自113學年度推動至今，共完成三個學期的視力檢查與驗光配鏡服務。第一次檢查時共有234名學生需要視力矯正，經持續追蹤與配鏡服務後，第三次檢查時已降至103人，學童視力不良比例下降約55%。

蔡智杰表示，台西國中、小眼睛疾病治療近視矯正與預防計畫雖已結業，但視力變化是動態的，守護孩子視力的任務將持續下去，未來扶輪社將結合在地團體台西文教基金會、上明診所與文雄眼鏡，將原來接鄉內各小學到台西國中定點服務模式，轉換為每學期派車到各個學校接送視力有狀況或眼鏡須調整的學生前往就診及配鏡，執行近視控制與追蹤服務，永續經營模式推動偏鄉學童視力健康照護。



蔡智杰說，此次也特別準備一筆經費，購贈臺西鄉國中、小學共744位學生，每位一座市價1500元的 LED護眼檯燈，以改善學生閱讀照明環境，也希望提升學童對視力保健與護眼的重要觀念。

▲744盞LED護眼檯燈發送到學童手中，改善閱讀環境。（圖／記者游瓊華翻攝）