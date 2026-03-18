　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老闆驟逝！高雄40年燒餅名店熄燈　老饕淚喊青春沒了

高雄市左營區在地經營40餘年的海青王家燒餅店後繼無人，無預警停業。（翻攝Google Maps）

▲高雄市左營區飄香40年的「海青王家燒餅店」，以燒餅夾黑輪獨特的老兵吃法，吸引許多饕客慕名而來。（翻攝Google Maps）

圖文／鏡週刊

高雄左營在地飄香40年的海青王家燒餅店總店近日無預警宣布停業，創店老闆因病過世，子女也無意接手經營，老店就此畫下句點，消息一出讓不少老饕直呼不捨。

這間燒餅店以獨特「燒餅夾黑輪」吃法聞名，將剪開的燒餅塞入黑輪、荷包蛋、豆干與筍絲等配料，份量十足、口感層次豐富，再搭配一杯豆漿，是許多在地居民從學生時期一路吃到成家的日常記憶。即便歷經眷村拆遷、搬遷至左營大路，仍吸引大批熟客持續光顧，人氣不減。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆離世無人接手？40年老味道走入歷史

店家近日透過社群平台公告，「感謝各位多年來的支持，左營大路的海青王家燒餅店即日起停業」，正式證實熄燈消息。據家屬透露，老闆因病辭世，子女各自有穩定工作與人生規劃，無人願意接手，才做出結束營業的決定。

其實店家年初曾貼出暫停營業公告，當時不少人以為只是短暫休息，未料竟成永久告別，讓許多在地人感到惋惜。品牌在高雄仍有其他分店由親戚經營，但不少老顧客認為，「還是總店最對味」，直言熟悉的手法與味道難以複製。


更多鏡週刊報導
3歲女童遭殘忍手法虐待「心臟破裂亡」　生父24歲女友已伏法！正面照曝光
新北女高中生失蹤被通報協尋　7天後竟成浮屍家屬哀慟認屍
美日同盟裂痕？護航荷莫茲海峽成燙手山芋　高市早苗訪美見川普「拆彈」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林依晨親揭「動腦部手術」後首露面！
小S「當街痛哭被人攙扶」！　親還原當天情況
快訊／台南死亡車禍！　男騎士當場被捲入車底輾過
劉世芳臭臉瞪記者稱「胸部被碰到」　陳揮文怒轟：做部長了不起？
家有未滿12歲童可找外傭　就業安定費每月5000、4/13開

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Lady M杜拜巧克力　9吋蛋糕原價3000「代購轉賣2萬元」！網罵翻

火象小孩起床困難？風象小孩注意力不集中？　星座專家助你找回4大星象孩子的學習節奏

律師公會理事長遭甩巴掌！李怡貞曝「無法還手原因」：有點可悲

老闆驟逝！高雄40年燒餅名店熄燈　老饕淚喊青春沒了

清晨幫爸媽賣魚！儀隊帥氣刀官繁星錄取成大電機　超狂作息曝

全聯貨架上「老鼠狂啃高麗菜」！　業者急停業致歉：全面清消

春睏不是懶！3招「無咖啡提神法」讓大腦快速回神

嘉義高中繁星錄取捷報　醫牙學群9人通過篩選

明明常聯絡見面卻只剩交換近況？「趕進度社交」正在殺死你的真實友誼

服務業缺工27萬！鼎泰豐3.75萬月薪搶實習生　飯店業祭技術加給

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

蔣萬安率隊赴新北取經公托 侯友宜：公托量能穩居全國第一

Lady M杜拜巧克力　9吋蛋糕原價3000「代購轉賣2萬元」！網罵翻

火象小孩起床困難？風象小孩注意力不集中？　星座專家助你找回4大星象孩子的學習節奏

律師公會理事長遭甩巴掌！李怡貞曝「無法還手原因」：有點可悲

老闆驟逝！高雄40年燒餅名店熄燈　老饕淚喊青春沒了

清晨幫爸媽賣魚！儀隊帥氣刀官繁星錄取成大電機　超狂作息曝

全聯貨架上「老鼠狂啃高麗菜」！　業者急停業致歉：全面清消

春睏不是懶！3招「無咖啡提神法」讓大腦快速回神

嘉義高中繁星錄取捷報　醫牙學群9人通過篩選

明明常聯絡見面卻只剩交換近況？「趕進度社交」正在殺死你的真實友誼

服務業缺工27萬！鼎泰豐3.75萬月薪搶實習生　飯店業祭技術加給

杜拜巧克力可頌熱銷「晶華加班提升產量」　線上預購免排隊

摩根00401A執行掩護性買權策略　兼顧追求成長、分配收益

盜賣6.5公斤安毒　「最貪調查官」徐宿良一審重判25年

川普醞釀史上最危險任務！深入伊朗奪核燃料　比獵殺賓拉丹更恐怖

陳晨威辣妻認「行動變慢還會喘」　啾啾揭孕晚期現況：每天都好撐

心碎！美5歲男童墜亡　17樓窗台留下「沾滿巧克力」小手印

美施壓護航遭冷處理！　陸學者：荷姆茲危機燒出盟友「焦慮症」

林依晨親揭「動腦部手術」後首露面！認了定期回診…身體現況曝光

最強助選員報到！蔡宗豪登記日喜迎愛女　笑喊：真的太會選時間

專包石碇工程！營造老闆才判刑又涉圍標　10人遭檢調約談偵訊

【賞律師巴掌又踹媒體】悍女法院內動粗　台中地院無作為

生活熱門新聞

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

打敗美國隊！委內瑞拉「最可怕之處」　體育大叔：無話可說的冠軍

LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

全台10縣市明天停水！最久「從早到晚無水用」時間區域一次看

全聯「神級甜點」被掃空！全場讚：茶香濃郁

玉女歌手成「中藥女強人」　照顧植物人弟弟22年

午後3地留意零星雨　明起變天「半個台灣濕答答」

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽

繁星推薦放榜「總缺額922人」　文化133人最多、台大也缺17人

鋒面明接近！　3天雨最多

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

輔大之狼再現蹤新莊！緊盯女生胸部放話「幹大事」

更多熱門

相關新聞

不滿升遷被擋！韓國前副機師列「復仇名單」連殺4機長

不滿升遷被擋！韓國前副機師列「復仇名單」連殺4機長

南韓一名50歲的航空公司前副機師，因不滿長期升遷受阻並遭到解雇，竟密謀3年展開「大復仇」。他在10小時內橫跨多個城市，持凶器殘忍殺害一名正機長，並計畫依照「死亡名單」再獵殺另外3名機長。17日落網後他竟毫無悔意，甚至叫囂是為了破除「不當特權」，冷血行徑令人毛骨悚然。

孫安佐休養1年幾乎零收入！大方談女友：已見家長

孫安佐休養1年幾乎零收入！大方談女友：已見家長

《鏡》告妨害名譽遭駁　黃國昌嗆：法院認證垃圾媒體

《鏡》告妨害名譽遭駁　黃國昌嗆：法院認證垃圾媒體

用「丨」字罵人爆紅！妹子曝超強用法

用「丨」字罵人爆紅！妹子曝超強用法

爆多劈「情勒」美魔女　人夫網紅：不滿被分手抹黑

爆多劈「情勒」美魔女　人夫網紅：不滿被分手抹黑

關鍵字：

海青王家燒餅店鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友淚訴11年婚姻壓力！

方志友23歲帶球嫁　與楊銘威11年婚姻「完整時間軸」

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

吳淡如：這7種人最難變有錢

WBC最終排名出爐　台灣較上屆進步

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

LINE訂閱制本週有望上線

即／南港建案爆工安意外！　工人「19F墜B5」軀幹斷裂慘死

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面