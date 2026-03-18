老闆驟逝！高雄40年燒餅名店熄燈　老饕淚喊青春沒了

▲高雄市左營區飄香40年的「海青王家燒餅店」，以燒餅夾黑輪獨特的老兵吃法，吸引許多饕客慕名而來。（翻攝Google Maps）

圖文／鏡週刊

高雄左營在地飄香40年的海青王家燒餅店總店近日無預警宣布停業，創店老闆因病過世，子女也無意接手經營，老店就此畫下句點，消息一出讓不少老饕直呼不捨。

這間燒餅店以獨特「燒餅夾黑輪」吃法聞名，將剪開的燒餅塞入黑輪、荷包蛋、豆干與筍絲等配料，份量十足、口感層次豐富，再搭配一杯豆漿，是許多在地居民從學生時期一路吃到成家的日常記憶。即便歷經眷村拆遷、搬遷至左營大路，仍吸引大批熟客持續光顧，人氣不減。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆離世無人接手？40年老味道走入歷史

店家近日透過社群平台公告，「感謝各位多年來的支持，左營大路的海青王家燒餅店即日起停業」，正式證實熄燈消息。據家屬透露，老闆因病辭世，子女各自有穩定工作與人生規劃，無人願意接手，才做出結束營業的決定。

其實店家年初曾貼出暫停營業公告，當時不少人以為只是短暫休息，未料竟成永久告別，讓許多在地人感到惋惜。品牌在高雄仍有其他分店由親戚經營，但不少老顧客認為，「還是總店最對味」，直言熟悉的手法與味道難以複製。



更多鏡週刊報導

3歲女童遭殘忍手法虐待「心臟破裂亡」 生父24歲女友已伏法！正面照曝光

新北女高中生失蹤被通報協尋 7天後竟成浮屍家屬哀慟認屍

美日同盟裂痕？護航荷莫茲海峽成燙手山芋 高市早苗訪美見川普「拆彈」