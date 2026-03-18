高市早苗畫紅線！將回應川普護航要求「不能做的就是不能做」

▲日本首相高市早苗與美國總統川普。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日美元首會談即將登場，針對華府要求派艦前往荷莫茲海峽，日本首相高市早苗今（18）日表示，將向美國總統川普清楚表達立場，也就是根據日本法律行事，「能做的就做，不能做的就是不能做」。

川普要求護航 高市保證畫紅線

高市將展開上任以後首次訪美行程，並且預計19日與川普會談。《每日新聞》、《朝日新聞》報導，她在參議院預算委員會回應質詢時提到，關於川普要求派艦護航荷莫茲海峽，將會明確表達，「依照日本法律，能做的就做，不能做的就是不能做。」

高市提到，已故首相安倍晉三過去就曾向川普說明，基於日本憲法限制，派遣自衛隊存在諸多門檻，「如果他忘記了，我會再次向他清楚說明」，顯示將在會談中重申此議題。

▼2014年，日本海上自衛隊驅逐艦和P3-C巡邏機在亞丁灣巡航。（資料照／達志影像／美聯社）



此前，高市已於16日下令檢討並整理，在日本法律框架之下，還能採取哪些行動，因應荷莫茲海峽情勢，可能包括掃雷、船舶護衛、支援他國軍隊、擴大情報收集範圍等，此外也正在慎重檢討戰鬥結束後派遣等各種可能性。

派遣自衛隊難度高 小泉指出1條件

日本政府內部普遍認為，根據當前伊朗局勢與現行制度，派遣自衛隊難度極高。目前情況尚未達到行使集體自衛權的「存亡危機事態」，也未構成支援美軍的「重要影響事態」，因此難以採取行動。

關於「自衛隊法」發起海上警備行動的可能性，高市16日回應「法律上存在困難」，但國防大臣小泉進次郎指出，「制度上有可能保護與日本相關船舶」，在自我防衛情況下，不完全排除動武。