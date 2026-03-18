劉世芳臭臉瞪記者稱「胸部被碰到」　陳揮文怒轟：做部長了不起？

記者郭運興／台北報導

內政部長劉世芳17日在立院議場前受訪因記者麥克風疑似碰到劉身體，當下劉不滿怒瞪記者，更表示「我覺得受到騷擾」，劉世芳今（18日）解釋，過程中「有幾位媒體朋友碰撞到我的胸部」，才向對方表示「是不是麻煩你後退一點」，僅針對實際發生碰撞的個別對象提醒。對此，媒體人陳揮文批評，記者真的有很粗魯？不是啊，麥克風放在那裡，劉世芳撞到人家麥克風，看過這麼多內政部長，沒看過這樣的，做部長了不起？沒有必要這樣，欺負李貞秀還欺負記者。

陳揮文於節目《新聞大白話》表示，媒體在跑新聞會跟採訪對象接觸，昨天被劉世芳瞪的兩位都是女記者，他們兩個都嚇一跳，一臉驚訝認為劉世芳是吃到炸藥嗎？

陳揮文表示，大家看那個影片，記者真的有很粗魯、很暴力？不是啊，是記者麥克風放在那裡，自己覺得是劉世芳撞到人家麥克風，現場十幾個記者只是希望劉世芳進入議場之前講兩句而已。

陳揮文說，劉世芳也可以不要回答，直接走進去就好了，怎麼會有現在這個情形？被瞪的女記者會跟劉世芳一般見識嗎？而且劉世芳以為大家很喜歡採訪你嗎？收視率都很差，這次只是跟李貞秀的事件，大家想問個兩句，要講就講，不講就算了，有什麼胸部被碰到，好險不是中天、TVBS碰到。

陳揮文強調，在政壇看過這麼多採訪，沒有人像劉世芳這個樣，劉世芳今天應該做得事情是跟昨天被你瞪、被你罵的記者道歉，麥克風靠近不是要騷擾，只是要收音，看過這麼多內政部長，沒看過這樣的，做部長了不起？沒有必要這樣子，欺負李貞秀還欺負記者。

▼內政部長劉世芳18日在刑事局視察掃黑成果時，回應在立院遭媒體推擠的爭議。（圖／記者張君豪翻攝）



