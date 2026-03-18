南區音樂菁英齊聚台東　全國學生音樂賽圓滿落幕

▲全國學生音樂比賽南區決賽台東落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦、台東縣政府承辦的「114學年度全國學生音樂比賽團體項目南區決賽」已順利完成所有賽程。此次賽事吸引南區各縣市超過1萬6千名師生參與，齊聚台東以音樂交流、以旋律對話，為地方帶來連日悠揚樂聲。

台東縣政府教育處表示，全國學生音樂比賽不僅是競技舞臺，更是學生觀摩與交流的重要平台。透過比賽，學生得以相互切磋技巧、欣賞多元音樂風格，進一步激發學習動力，培養長期投入音樂的興趣與素養。

賽事期間，教育處長蔡美瑤亦親自到場為台東縣代表隊加油打氣，肯定各校長期深耕藝術教育的努力。此次台東代表隊表現亮眼，共榮獲3項特優、15項優等及2項甲等，其中新生國小、寶桑國中及台東高中奪得特優殊榮，展現學生優異的音樂實力與團隊默契。

教育處指出，本次賽事能順利完成，仰賴各界通力合作。活動期間動員全縣超過20所學校校長、主任及教職員投入賽務工作，從賽程規劃、場地管理到接待服務均細緻執行，讓參賽師生感受到台東的熱情與專業。同時也感謝國立台東大學、台東縣政府文化處、交通及養護工程處、臺東市公所及台東縣警察局等單位全力協助，提供場地、交通與行政支援，確保賽事圓滿完成。

台東縣政府表示，透過本次全國性音樂盛會，不僅讓來自各地的學生在台東留下深刻回憶，也展現地方在藝術教育與文化活動推動上的能量。未來將持續深耕藝術教育，提供更多學習與展演機會，讓孩子在音樂中培養自信，拓展視野，並在人生各階段持續與藝術同行。