雲林拚甩「最胖縣市」　7000步挑戰再啟動、全縣動起來

▲雲林縣政府啟動健康生活挑戰賽，號召全縣鄉親每日走7000步。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（18）日宣布啟動「第2屆雲林縣健康生活挑戰賽—2026決戰BMI 要你走7000」及「2026健康嘉年華」，由縣長張麗善率縣府團隊，攜手醫療機構與相關公會共同號召鄉親參與，透過健走與減重活動，培養規律運動習慣，讓健康成為日常生活的一部分。

張麗善表示，依中央2024年統計，雲林縣肥胖比例曾居全國之冠，BMI高達43.1%。縣府去年結合「雲林幣扭一下2.0」APP推動每日7000步與揪團減重活動，獲得熱烈回響，累計減重約1.8公噸、健走突破20億步，使整體BMI降至40.5%，全國排名由第1降至第7，逐步擺脫「最胖縣市」標籤。

今年活動自4月1日至5月31日登場，延續「每日7000步挑戰」與「BMI減重挑戰」雙主軸，並透過跨局處合作全面推動。衛生局主責健康挑戰賽，計畫處規劃20鄉鎮市健康嘉年華，教育處則從校園端推動BMI健康管理，從學童到成人，打造全齡健康網絡。

曾春美指出，國人十大死因中有6項與肥胖相關，包括癌症、心血管疾病與糖尿病等慢性病，凸顯體重控制的重要性。去年活動吸引逾萬人參加，近9000人次達成每日7000步目標，另有243隊組隊減重，達標率達56%，成功帶動民眾關注健康議題。

今年活動再升級，「每日7000步挑戰」鼓勵民眾透過APP紀錄步數，每月達21天即可參加抽獎；「BMI減重挑戰」則以減重達4%為門檻，不論個人或團體皆可參與，總獎項價值近百萬元，包含手機、智慧手錶與健康量測設備等，提升參與誘因。

計劃處長李明岳表示，「雲林幣」APP目前已有超過12萬會員，提供健康資訊與活動查詢功能。「2026健康嘉年華」自3月22日至5月30日將舉辦20場健走活動，幾乎每個週末遍及各鄉鎮，首場將於本週日在斗南登場，邀請民眾走出戶外，養成運動習慣。

教育處長邱孝文指出，校園將全面配合推動健康政策，除融入課程外，今年也於兒童節贈送幼兒園及國小學童跳繩，鼓勵從小建立運動習慣，並規劃校際BMI競賽與評估機制，強化學生健康意識，同時透過親師合作，提升家庭對飲食與生活習慣的重視。

▲雲林縣政府啟動健康生活挑戰賽。（圖／記者游瓊華翻攝）