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美懸賞3.2億找人！　以色列官員宣布：空襲擊斃「伊朗情報部長」

▲▼ 伊朗情報暨安全部長哈蒂柏（Esmail Khatib）。（圖／翻攝自X）

▲ 以色列空襲鎖定伊朗情報暨安全部長哈蒂柏。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）17日至18日夜間對伊朗情報部長哈蒂柏（Esmail Khatib）發動空襲，一名以色列高階官員向《福斯新聞》證實，這起精準打擊行動已成功擊斃目標人物。這項行動是美以兩國情報單位聯手策畫的結果，哈蒂柏被控掌管伊朗全球恐怖網絡，包括分布世界各地的潛伏組織。

該名以國官員強調，「此人手上沾滿美國人的鮮血，他的網絡專門針對美國現任與前任官員，包括川普總統在內。」這起空襲最初由伊朗國際電視台報導，以色列官方稍早證實空襲鎖定哈蒂柏，但稱仍在評估結果。

美國懸賞3.2億元緝拿情報

美國國務院此前便開出高達1000萬美元（約新台幣3億2150萬元）的「正義賞金」（Rewards for Justice），徵求伊朗新任最高領袖穆吉塔巴及哈蒂柏等10名高官相關情資，盼能獲取有助逮捕或起訴他們的關鍵情報。

以軍也在加薩走廊展開軍事行動，宣布擊斃哈瑪斯指揮官拉布達（Yahya Abu Labda），他負責推動該組織的「精準飛彈計畫」。軍方指出，拉布達主導運輸數十噸火箭製造原料及先進電子零件，為哈瑪斯軍火生產提供關鍵支援。

真主黨火箭過半被攔截

北部戰線方面，以軍評估真主黨昨晚原計劃發射至少100枚火箭，但實際僅發射約40枚短程火箭、數枚飛彈及5架無人機。以色列空軍在攻擊前後持續打擊真主黨發射器與指揮中心，成功攔截過半數來襲武器。

軍方評估，真主黨仍擁有數千枚射程40公里內的短程火箭，但大多數火力已部署至黎巴嫩南部更深處。以軍也再次呼籲黎巴嫩南部平民，立即撤離至薩拉尼河（Zahrani River）以北地區。

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