西拉雅森活節4/25登場！熱氣球、音樂祭、毛孩秀一次玩　揪哩逗頂飛

▲2026西拉雅森活節將於4月25日登場，結合熱氣球與音樂活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春天的台南，不只暖，還很會玩，由交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處主辦的「2026西拉雅森活節」，將於4月25日正式登場，結合熱氣球、音樂演出與毛孩活動，打造橫跨兩週的全齡旅遊盛會，主辦單位18日舉行宣傳記者會，為今年活動揭開序幕。

今年活動從4月25日至5月3日展開，首週主打「熱氣球嘉年華」，不僅有白天繫留體驗，開幕夜更推出限定熱氣球光雕音樂會，搭配火舞團演出，將光影、火焰與音樂融合，營造沉浸式視覺體驗。說白了，這種場面不是每天看得到，錯過真的會扼腕。

此外，活動也結合在地旅宿推出優惠，凡入住合作飯店如烏山頭湖境會館、關子嶺富野溫泉會館等13家業者，就有機會獲得500元熱氣球繫留體驗券，鼓勵民眾用「住一晚」換一段更深的旅行記憶。

第二週活動則轉向「親子與毛孩」，5月1日規劃為主題日，邀請救援小英雄波力人氣角色現身，與大小朋友互動同樂；同場還有毛孩運動會，讓飼主帶著寵物在草地奔跑、闖關，氣氛輕鬆又療癒。

音樂部分也不馬虎。5月2日「樂團祭」由白頻率、BIKE機踏車樂團等接力演出，壓軸邀請芒果醬登場，把草原夜晚氣氛推到最高點；隔天5月3日則以「台語YA！」為主題，透過多組歌手演出，串起不同世代的情感共鳴。

活動現場還設有市集、DIY手作與闖關抽獎等體驗區，並打造大型打卡裝置，包含高達4公尺的IP氣球，預計再掀一波社群拍照熱潮。為方便民眾參與，4月25、26日也提供免費接駁服務，從隆田火車站即可轉乘抵達會場。

主辦單位表示，西拉雅森活節年年創新，今年不僅內容更豐富，也持續推動永續旅遊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸參與活動。

當城市節奏越來越快，有時候反而更需要一場慢下來的理由。熱氣球升空的那一刻，也許不只是風景，而是一種提醒——生活，不只趕路，也要抬頭看天。