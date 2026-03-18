環台賽屏東六堆站登場　131公里串聯客庄拚國際能見度

▲2026國際自由車環台公路大賽-屏東六堆站登場。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

「2026國際自由車環台公路大賽」屏東六堆站今（18）日於高樹登場，來自全球34國、21支車隊、177名好手同場競速。賽道全長131.2公里，串聯多個鄉鎮與客家聚落，結合速度競技與人文風景。屏東縣作為第四站，透過國際級賽事行銷在地特色，並透過全球轉播，讓世界看見臺灣與屏東之美。

本次賽事路線自高樹出發，賽道行經本縣多處鄉鎮，包括鹽埔鄉、長治鄉、麟洛鄉、竹田鄉、潮州鎮、佳冬鄉、新埤鄉、萬巒鄉及內埔鄉等鄉鎮，最終以六堆客家文化園區為終點。全程總長131.2公里，並設有3處衝刺點，沿線道路型態多元，包含筆直寬闊之平路路段、鄉間小徑及聚落街道外，串聯客家聚落及田園風光，選手在速度競逐之餘，亦可感受傳統建築與濃厚人文景致，充分展現運動競技與文化景觀交織融合之賽事特色。

「2026國際自由車環台公路大賽」賽事，經國際自由車總會(UCI) 登錄為2.1級頂尖賽事，是臺灣唯一的國際公路賽，有來自全球34個國家 (比利時、法國、西班牙、義大利、美國、奧地利、澳洲、泰國、馬來西亞、日本、及中華台北等)，21支車隊，177位國際好手來臺競逐。其中除了國家代表隊之外，均為UCI職業車隊。

本次中華隊由富有絕佳默契及經驗豐富的盧紹軒及洪坤弘，帶領首次披上中華隊戰袍的新秀張祐誠、黃暐程及葉軒佑組隊出賽；此外，多位旅外職業選手也將於環台賽集結，包括生涯第17次參賽的馮俊凱，以及杜志濠、何硯宜及李廷威等選手同場競技，為賽事增添精彩看點。

為了讓全世界看見臺灣之美及屏東之美，賽事期間將在年代新聞Youtube頻道進行環台賽現場直播，並在Eurosport歐洲體育台進行精華轉播，讓全世界一起為環台賽加油，透過頂尖賽事再一次將臺灣行銷全球。環台賽相關活動資訊可上2026環台賽官方網站www.tourdetaiwan.org.tw 查詢。