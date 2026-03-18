川普醞釀史上最危險任務！深入伊朗奪核燃料　比獵殺賓拉登更恐怖

▲ 伊朗納坦茲十字鎬山隧道衛星照。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普連日來不斷提及伊朗核武威脅，可能暗示華府正醞釀一場史無前例的軍事行動——深入伊朗核設施奪取或摧毀濃縮鈾。《紐約時報》17日分析，這項潛在任務的風險與複雜程度遠超越2011年擊斃賓拉登或今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，恐怕成為美國現代史上最大膽的軍事行動之一。

川普堅稱伊朗即將擁核 先攻伊朗再打美國

川普近日持續為攻擊伊朗辯護，堅稱德黑蘭即將取得核武。他16日說道，「他們會在1小時或1天之內使用它」，先是攻擊以色列，接著瞄準美國本土，且無視專家評估，宣稱伊朗去年6月被轟炸前「只要不到1個月」就能製造核彈。而專家指出，儘管伊朗確實可在1個月內將燃料濃縮至武器等級，但要組裝成粗糙核武仍需數月甚至1年時間。

國務卿盧比歐幾周前向國會表示，唯有派遣突擊隊「深入取回」核材料才能解決問題。川普17日受訪也表態，他並不擔心地面行動，「我真的不怕，我什麼都不怕」，與他先前稱除非伊朗軍力「徹底瓦解，否則不考慮地面作戰」的說法大相逕庭。當記者追問是否已做好準備時，川普嚴厲回應，「如果哪個總統回答這種問題，他就不該當總統。」

核材料藏匿地點成謎 容器外洩恐釀雙重危機

這場行動充滿未知風險，沒人確切掌握所有核燃料藏匿地點，外界研判大部分儲存於伊斯法罕山區深處地下設施。哈佛核專家邦恩（Matthew Bunn）表示，部分材料可能分散在「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）隧道，或已被摧毀的福爾多、納坦茲濃縮廠。一旦裝載核燃料的容器被穿刺，外洩氣體將同時具有毒性與放射性；若容器彼此距離過近，則存在核反應加速的風險。

卡內基國際和平基金會資深研究員柏科維奇（George Perkovich）警告，經過18天美以聯軍轟炸後，這批核材料已成伊朗僅存防線之一，「在他們看來，現在比以往任何時候都更需要這些材料」，「且他們很可能已經做好保護核材料的準備」，推測伊朗可能設置大量假容器，讓特種部隊難以辨識，「當部隊抵達現場，可能面對數百甚至數千個容器，而非預期的20到30多個。」

美反恐中心主任請辭：伊朗短期內不構成立即威脅

事實上，戰前多數情報官員認為伊朗短期內不太可能迅速造彈。國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）17日在辭職信中明確表示，「伊朗對我國不構成立即威脅。」美國衛星與情蒐設備原本持續監控伊朗主要核設施，官員自信能在德黑蘭試圖從地下隧道取回燃料時偵測到警訊。

戰爭爆發前曾有外交斡旋空間，伊朗外長阿拉奇在2月底美以空襲幾天前提議，願在國際原子能總署（IAEA）監督下，將所有核材料稀釋到反應爐使用的濃度，但堅持材料須留在伊朗境內接受檢查。川普女婿庫許納與特使魏科夫斷然拒絕，堅持伊朗不得保有任何核燃料庫存，並提出由美方永久免費供應低濃縮鈾的方案，被阿拉奇回絕。雙方原定再次會商，但因2月28日美以聯手突襲而中斷。

邦恩提醒，若川普現在停手，「將留下一個被削弱但更加憤恨的政權，可能比以往更堅定地製造核彈，而且仍握有材料、知識與大部分必要設備。」