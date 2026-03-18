從故事出發描繪家的樣貌　東專室設科成果展開展

▲東專室設科展現空間美學成果。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由國立台東專科學校高職部室內空間設計科主辦的114學年度畢業班學生作品聯展，即日起至3月29日於藝文中心二樓展出，並於18日下午舉行開幕式。展覽以「家的憧憬－從故事開始」為主題，開放民眾免費參觀，邀請各界一同感受青年學子對空間與生活的創意詮釋。

台東縣政府文化處處長李吉崇表示，在AI技術日益成熟的時代，各類空間風格雖可快速生成，但如何在多元風格中進行適切選擇與融合，仍需仰賴設計師長期累積的審美能力與專業判斷。設計不僅是形式的呈現，更關乎整體空間的節奏與氛圍，而這樣的能力來自於持續觀察、體驗與學習。

本次展覽中，畢業班學生透過專題實作與模型創作，從生活經驗出發，構築對「家」的想像與敘事，並以平面圖與立體模型呈現空間概念，展現初步的設計思維與創作能量。作品內容結合基地分析與空間規劃，呈現學生對人居環境的觀察與回應。

除主題展區外，現場亦規劃三區「美感設計實踐成果展」，引導學生從使用者角度出發，探討人、物與環境之間的關係，透過設計思考強化問題分析與創作能力。此外，本次展覽由學生自主參與策展規劃，包含展場動線安排及木作展架設計與組裝，完整呈現從設計到展示的學習歷程。

室內空間設計科主任宋清彥指出，展覽不僅是成果的呈現，更是學生三年學習累積的縮影。透過設計實作，學生持續思考人與生活的關係，並嘗試以空間回應日常需求。期盼觀展民眾在欣賞作品之餘，也能看見學生對未來的想