台中名醫受邀赴中東「美軍基地門口」設醫療站　超暖原因曝

▲許景琦三年前曾拜訪巴林政府。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

美以伊的戰爭，已經持續半個月以上，戰爭規模甚至有擴大趨勢，三方的平民百姓軍事設施受損，戰火也擴張到阿聯酋、巴林、卡達等週遭國家。台中維新醫院長許景琦透露，近期受到巴林政府邀約，前往美國第五艦隊門口設立醫療中心，並且取名為福爾摩沙聯合門診醫療中心，接下來將籌組醫療團隊，希望盡快前往戰火延綿的中東地區，拯救更多受苦受傷的無辜軍民。

許景琦表示，三年前他以台灣觀光醫療發展協會理事長身分，率團參加阿拉伯醫療展的期間，拜會了巴林王國皇宮與衛生部長跟經濟部長，奠定了台灣跟中東國家長期的友誼關係，除發展台灣跟中東國家的民間關係之外，巴林衛生部最近又透過關係，邀請許院長前往巴林首都麥納瑪/Manama，於美國第五艦隊基地大門口設立醫療站，並且取名為福爾摩沙聯合門診醫療中心。

許景琦透露，巴林政府經過跟中共大使館多次協調取得諒解，避免使用台灣或中華民國等名義，才邀請他前往巴林的美國第五艦隊基地大門口，設立福爾摩沙聯合門診醫療中心。

許景琦坦言，戰爭是殘酷違反人道的，炮火跟子彈不長眼睛，雖然巴林當地也遭受戰火攻擊，但是身為醫療人員，救人救世不分國籍，也不想跟政治扯上關係，所以還是積極籌組醫療團隊，希望盡快前往戰火延綿的中東地區，拯救更多受苦受傷的無辜軍民。

許景琦表示，雖然在戰地成立聯合醫療中心有一定的危險性，但是希望能夠拯救更多當地軍民的生命，也會安排巴林政府派出駐院醫生來台接受訓練，希望能夠讓台灣優良又高科技的醫療產業，能夠延伸到中東地區，打造世界級的醫療救援中心，讓台灣優異的醫療資源水準能夠外溢，使得台灣優秀的醫療技術、以愛心、善心救世救人揚名國際。

▲許景琦三年前曾拜訪巴林政府。（圖／記者游瓊華翻攝）