清晨幫爸媽賣魚！儀隊帥氣刀官繁星錄取成大電機　超狂作息曝

▲立人高中繁星人數創校內歷史紀錄，也可望維持全國第一佳績。（圖／校方提供）



記者游瓊華／台中報導

大學入學繁星推薦放榜，繁星強校臺中市私立立人高中今年再創佳績，共計122人錄取明星大學，其中55名同學是國立大學，包含錄取台、清、交、成、政共10人，光台大錄取就達4人，另還有6人錄取指標北醫、中國醫、中山醫等指標醫學大學；其中，錄取成大電機的何同學，是校內儀隊首席刀官，社團活動表現搶眼，假日還凌晨四點起床，幫爸媽到建國市場賣虱目魚，展現超強自律、時間分配能力。

校方透露，何同學從幼稚園起跟著爸媽到建國市場做生意，假日早上四點就要起床，但他不畏辛苦，在學期間加入儀隊還擔任首席刀官，在千人場面喊口號，他特別感謝家人信任他、讓他在校內充分自由發展。

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立人高中劉坤源校長分析，雖今年全國大學繁星推薦錄取率62.7%，整體較去年減少1.42%，但立人高中逆風上揚，相較去年推薦110人，今年人數又刷新紀錄達122人。校內繁星推薦作業，共190人參加，其中53人為校內推薦序第1，錄取率高達64%，高於全國平均，總計有55名同學順利考取頂尖國立大學，全校師長及學生家人都相當欣慰。

學測4科滿級分的林同學，原分數可達醫科錄取標準，忠於興趣選擇陽明交大電機工程學系就讀，他透露自己假日都待在讀書館念書每天長達13小時。數B滿級分的紀同學校排名是全校前1%，順利錄取台大經濟，而同班的蔡同學則錄取台大大氣，哥倆好將一同北上繼續相互鼓勵。

立人高中劉坤源校長表示，學校鼓勵學生平時維持在校成績與排名，並多方參與學校國際教育、服務學習活動，充分利用高中生活，到高三時全力協助學生透過繁星上頂尖大學，由專業導師陣容組成團隊輔導，多年來累積良好口碑，歷年在中部、全國均有亮眼表現。今年再幫助122位同學透過繁星計畫進入理想校系，顯現學校將繁星推薦納入學生升學輔導重點的成果，並且秉持公開透明的辦理方式，深獲家長與學生信任。