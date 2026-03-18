日系風潮席捲！誠品生活480兩週年　拉麵名店首登台掀排隊熱

▲誠品生活480將與風格繽紛的台灣插畫家「阿惠A-hui」合作，還有色彩活潑的動物角色藏身館內外獻上驚喜。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中誠品生活480迎來開幕兩週年，館內一樓近來天天出現排隊人潮，從日系拉麵、精品甜點到個性化香氛體驗，呈現當前消費市場從「品牌導向」走向「風格與個人化」的轉變。業者統計，黑卡會員數較去年同期成長五成，顯示風格型消費正快速發酵。

連續七年獲《東京米其林指南》必比登推薦的日本自由之丘拉麵名店中華蕎麦 三藤首度登台展店，由老井餐飲集團獨家代理，引發拉麵迷關注。店內主打以長時間燉煮的雞醬油、貝出汁塩與松露奶油菌菇三款湯頭，搭配岩手縣小麥製成的蕎麥麵，風味強調不過度裝飾，回歸食材本味，體現日式料理講究的細膩與層次，也讓排隊人潮延伸至商場動線外。

甜點方面，同樣話題不斷的Lady M持續吸客，每日限量推出的「杜拜巧克力千層蛋糕」常在一小時內完售，帶動品牌業績較去年同期成長近六成。從拉麵到甜點，排隊現象不僅反映人氣，更顯示消費者願意為「獨特體驗」與「風格認同」投入時間成本。

除了味覺體驗，氣味與生活風格選品亦成為另一波消費亮點。法國格拉斯香水學院體系品牌BY YAN PERFUME全新進駐，推出結合數據分析的「AI客製香氛體驗」，透過個人偏好建立專屬氣味配方，讓香氛從商品轉為個人風格延伸，從香氣到空間氛圍，構築完整的生活風格場景。

二週年慶活動也延伸至文化與親子體驗。插畫家阿惠A-hui將於3月23日起推出個展，展出約20幅風格鮮明的作品，並結合滿額贈推出限定周邊，讓藝術走入日常消費。兒童節期間則規劃「480鵝童節」闖關活動，透過互動遊戲與體驗設計，吸引親子族群參與，強化商場的生活場域角色。

觀察整體消費走向，誠品生活480此次週年慶不僅以日系品牌與排隊名店吸引人潮，更透過香氛、藝術與互動活動，打造多層次的「個性化消費體驗」，在競爭激烈的零售市場中，以風格與內容重新定義實體商場的吸引力。

▲誠品生活480，「中華蕎麦 三藤」展現日本拉麵精髓。（圖／記者游瓊華攝）